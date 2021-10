Windows 11: Así es el nuevo sistema operativo de Microsoft

Microsoft anunció el pasado 24 de junio el lanzamiento de una nueva versión de su sistema operativo: Windows 11. A partir de este martes 5 de octubre de 2021 estará operativo y será totalmente gratuito para los PC que cuenten con la versión anterior.



Una de las mayores sorpresas es que Windows 11 será compatible con las aplicaciones de Android. Esta novedad se podrá descargar mediante Amazon Store y las apps estarán incorporadas en Microsoft Store.



A priori, las aplicaciones Android no tendrán ninguna limitación en su uso, aunque Microsoft no ha adelantado nada más a cerca de este tema. La renovación de Microsoft Store también se amplía a programas más conocidos como Adobe Acrobat Reader, OBS Studio, WinZip, Zoom o Canva.





Windows 11 marks the start of a new generation of Windows, making it easier for anyone to dream big and turn their ideas into reality. We can't wait to see what you create. https://t.co/kjhjGavXku