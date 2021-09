Un aero taxi individual, el proyecto estrella de Tecnalia.

El centro de investigación Tecnalia trabaja en el diseño de un aero taxi individual cuyo prototipo espera tener pronto y que cuenta con el apoyo de un fondo de inversión que ha puesto ya entre cinco y seis millones de euros en el proyecto.

Este es uno de los proyectos más llamativos para los próximos años de Tecnalia, el grupo vasco que se dedica a desarrollar tecnologías y aplicarlas a la industria, colaborando actualmente con 750 empresas del entorno.

Alex Belaustegui, presidente de Tecnalia, y Jesús Valero, director general, han presentado en Bilbao el nuevo Plan Estratégico de la sociedad del 2021 hasta 2024.

En cifras generales, quiere llegar en tres años a 140 millones de facturación -113 el año pasado-, 1.525 personas trabajando -actualmente son 1.440- y ser capaces de convertir en empresas cinco "startups" al año, ahora 1,2.

En el nuevo ciclo, Tecnalia se va a centrar en tecnologías muy innovadoras: la primera, el hidrógeno, "que va a ser una revolución. Es un producto en el que hay que desarrollar su tecnología de producción como hidrógeno verde y también de su almacenamiento", ha explicado Valero.

En este campo Tecnalia creó una "startup" hace dos años, seleccionada como una de las más innovadoras en todo el mundo en energía y en la que ha entrado un fondo de inversión internacional.

Otros dos campos van a ser la inteligencia artificial y la comunicación cuántica: "no vamos a tener a corto plazo un computador cuántico en casa, pero va a ser una tecnología crítica en algunos sectores muy concretos", ha detallado Valero.

"Tenemos que ir cinco años por delante de las empresas. Hoy no demandan computación cuántica, pero dentro de cinco años sí. Por eso, tenemos que contratar ahora gente especialista", ha subrayado.

Por último, va a centrar sus investigaciones en la conducción autónoma y también en la economía circular, porque "estamos viendo la escasez de materias primas, lo que va exigir un esfuerzo importante de reutilización".

Pero el proyecto más llamativo es el de crear un prototipo de aero taxi individual. Tecnalia ya dispone de un demostrador de vuelo operativo "que funciona".

En este proyecto ha entrado un fondo de inversión nacional que ha puesto ya dos millones el año pasado y tres-cuatro este año. "Si somos capaces de entregar el prototipo, que no tengo dudas, invertirá varias decenas de millones", ha avanzado Valero.

El director de Tecnalia ha explicado, sin embargo, que seguramente el prototipo volará antes fuera de Europa, por la regulación de la movilidad aérea.

"En estos momentos creo que ni los países europeos ni las ciudades estamos adaptados para ello. Seguramente veremos volar taxis en otras ciudades del mundo que no sean Europa, a pesar de que tengamos la tecnología. En pocos años veremos taxis volando por las ciudades, no sé si en Bilbao, porque el límite no es la tecnología, sino la regulación. No puedo decir un año, pero no van a tardar mucho", ha insistido.

Sobre los fondos europeos Next, Tecnalia ha recordado que participa en más de cien propuestas, y ha advertido de que "hay riesgo de que no se usen inteligentemente; hay que crear tejido industrial innovador. Por ejemplo, los fondos se pueden dedicar a instalar paneles solares en todas las casas, pero si esos paneles son chinos, la riqueza no se va a quedar a aquí. La tecnología tiene que ser de aquí"

Por último, Tecnalia va a crear un fondo de inversión para desarrollar más "startup" y que lleguen al mercado: "a veces nos faltan recursos para dar el paso final de desarrollo, y para eso vamos a constituir el fondo, para tecnologías que ya hayan madurado y necesiten el último empujón", han señalado sus responsables.