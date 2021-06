Vanesa de los cardos: la migración más larga

Quizá pueda ser una de las pistas de cómo será el futuro clima europeo. Estos insectos, de origen americano, apuestan por uno de los viajes más largos de la historia de las migraciones.

La mariposa dama pintada (Vanessa Virginiensis), también conocida como vanesa de los cardos, es capaz de realizar un trayecto de ida y vuelta de 12.000 a 14.00 kilómetros. La reina de los aleteos puede viajar desde el desierto del Sahara hasta Europa, siempre, que, las condiciones sean favorables. Esta peculiar ruta pasa por países como Mauritania o España, siempre dirección Europa.

Paradójicamente, los hallazgos del equipo, demuestran, que, las mariposas aumentan su natalidad cuando las condiciones ambientales en el desierto son más húmedas. No obstante, también se ha demostrado, que, la migración de estos insectos polinizadores puede causar plagas e incluso propagación de ciertas enfermedades.

Todos los resultados del estudio están publicados en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'. El coautor del estudio, Tom Oliver, ecólogo de la Universidad de Reading, Inglaterra, afirmó en un comunicado "Sabemos que el número de mariposas Painted Lady en Europa varía enormemente, a veces con 100 veces más de un año a otro. Sin embargo, se desconocían las condiciones que causan esto, y la sugerencia de que las mariposas podrían cruzar el desierto del Sahara y los océanos para llegar a Europa no fue probada".

Está claro que estamos ante una especie sin barreras climáticas y capaz de soportar más de 40 horas de vuelo.