Twitter lanzará su servicio de audio en abril

La red social Twitter lanzará en abril Spaces, su servicio de audio en el que cualquier persona podrá crear sus propias conversaciones públicas y que competirá con el popular Clubhouse, anunció en una entrevista online un portavoz de la empresa.





We're working on something we think you'll love — Twitter Spaces!



Still in test mode but rolling out soon. Here's a peek at what everybody's talking about... pic.twitter.com/KMXzmKzbDp