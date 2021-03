La Ertzaintza avisa de una estafa telefónica a clientes del BBVA en Bizkaia

La Ertzaintza ha alertado este miércoles de una estafa telefónica a clientes del BBVA, principalmente en Bizkaia, mediante la cual los estafadores tratan de acceder a sus cuentas con engaños a partir del envío de un mensaje de texto al teléfono móvil de los afectados suplantando a la entidad bancaria.



El departamento vasco de Seguridad ha detallado que el número de atestados abiertos por esta estafa en Bizkaia se aproxima a la treintena.





Según las, las víctimas reciben en sus teléfonos móviles un mensaje de texto procedente supuestamente de la entidad bancaria notificando un intento dee incluyendo el enlace "http://tudatos.unaux.com/bbva" para queEl cliente, minutos después de "clicar" el enlace, recibe una llamada telefónica procedente de un número de teléfono presuntamente suplantado por los estafadores, el. Éstos le indican que debe, con el fin de cancelarlos, para lo que tienen que introducir diferentes códigos facilitados por los estafadores.En el marco del engaño y debido a esos supuestos movimientos fraudulentos, se supone que se debe reintegrar un importe monetario en la cuenta del cliente en un plazo lo más breve posible, pero ese ingreso nunca se produce y lo que en realidad se ha producido es el acceso de los estafadores a las cuentas bancarias de los clientes.La Ertzaintza, que ha contactado con lospara coordinar el trabajo frente a esta estafa, ha pedido, entre otros consejos para evitar estos engaños, queque puedan llegar, ya que "una institución o entidad bancaria no procede de esta manera para verificar sus datos", ha explicado.También ha aconsejado quea las que se acceda, que tienen que tener el dominio correctamente registrado, y ha pedido que no se descarguen aplicaciones fuera de los repositorios oficiales ya través de llamadas telefónicas no verificadas.