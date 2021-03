Ibai Llanos: "Tengo miedo de que los chavales quieran ser streamers"

Este domingo LaSexta emitió la entrevista de Jordi Évole a Ibai Llanos en el programa Lo de Évole. Una entrevista donde trataron distintos temas, desde la polémica de los youtubers que se marchan a Andorra, hasta los orígenes del streamer bilbaino.



El streamer comenzaba hablando de sus inicios en Youtube en 2010, un momento en el que asegura "todavía no se ganaba dinero". Sin embargo, a medida que ha ido pasando el tiempo, la popularidad y, en consecuencia, sus ingresos, se han disparado. Tras explicar a Jordi Évole cómo es la mecánica de financiación de los streamers y cuál es su contrato con Twitch confesó cuánto dinero gana gracias a sus 40.000 suscriptores.



"Ellos pagan 5 euros y a mí me llegan 3 dólares. 120.000 euros al mes. Es una cifra tremenda. Estoy en el top 3 del mundo, tal vez", aseguró. Por eso, admitía que "este 2021 ganaré muy bien. En 2020 no creo que llegase al millón de euros".



A pesar de ello, el streamer bilbaino lanzaba un claro mensaje a sus seguidores: "Siempre animo a los chavales a que prioricen los estudios. Hay que probar e intentarlo pero siempre teniendo algo seguro". "Yo no quiero que la gente sea como yo. A mi todo me ha salido muy bien pero ahora tengo miedo de que los chavales quieran ser streamers. Esto pasa en un caso de millones", añadía Llanos.





15.000 euros mensuales de alquiler. Es lo que paga Ibai Llanos junto a otros streamers por alquilar la casa donde vivió el exfutbolista del FC Barcelona Samuel Eto'o. El bilbaino asegura que han alquilado una casa tan grande porque "cada streamer necesita su propio espacio".Por otro lado, también hubo ocasión para que Llanos expusiera su opinión sobre los youtubers que se marchan a Andorra. "Yo no sé si es que soy gilipollas, pero creo que¿Tus padres son curritos y tu te vas a Andorra? No lo veo. Yo lo digo estando en esa posición de ganar mucho dinero. Tampoco me mola el hecho de estar sacando pecho o que la gente te aplauda. Yo no veo que sea un héroe", indicaba el streamer."Imagínate que lo anuncio y luego desahucian a siete personas", afirma Ibai Llanos sobre por qué no publicita bancos. "Era muchísimo dinero para mi situación de entonces. Era un banco muy joven, querían que fuera su imagen durante seis meses... Me lo pensé, pero lo rechacé. Era de Codere.", algo que considera un "problema" social y que, incluso, sufrió en su familia."Me di cuenta que las casas de apuestas son un problema al ver tantos anuncios en los partidos y casas de apuestas en mi barrio... Veía a los chavales con los que había ido a clase todos los días allí metidos", subrayó.