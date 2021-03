No te pierdas los juegos gratuitos del servicio PlayStation Plus en marzo de 2021

Desde las oficinas de PlayStation han desvelado el nombre de los juegos que se ofrecerán sin cargo a los miembros del servicio PlayStation Plus en marzo: 'Final Fantasy VII Remake' (PS4), 'Remnant: From the Ashes' (PS4), 'Farpoint' (PSVR) y 'Maquette' (PS5). Los juegos se pueden descargar desde el 2 de marzo hasta el 5 de abril.

'Final Fantasy VII Remake'

La moderna reinvención de Square Enix de su icónico juego de rol nos permite regresar a la ciudad de Midgar como Cloud Strife, el ex miembro de la unidad de élite Shinra: y ahora un mercenario, que ayuda al grupo rebelde Avalancha. La historia de esta primera entrega del proyecto 'Final Fantasy VII Remake' cubre los eventos de Midgar hasta la huida de la ciudad y expande todo lo visto en el original. Hay que tener en cuenta que la versión ofrecida de la remasterización para miembros de PlayStation Plus no es compatible con la actualización a la versión digital de PS5.



'Remnant: From the Ashes'

En este juego de disparos y supervivencia en tercera persona, controlas a uno de los últimos supervivientes de la humanidad mientras trata de recuperar el mundo a manos de unos monstruosos invasores interdimensionales. El juego nos invita a entrar en acción solo o con hasta otros dos supervivientes a través de mundos generados dinámicamente, buscando elementos y mejorando el equipo para aumentar las posibilidades de sobrevivir a más de 100 tipos de enemigos y jefes mortales.



'Farpoint'

Domina un arsenal para mantenerte con vida en un mundo alienígena hostil en este juego de disparos de movimiento libre para PS VR. Optimizado para el control de puntería de PlayStation VR y totalmente jugable con un controlador DualShock 4, nos permite explorar una estación espacial perdida solo o con un amigo en el modo cooperativo en línea.



'Maquette'

Todo lo pequeño es gigante al mismo tiempo en este intrigante rompecabezas inspirado en el trabajo de Escher. Este curioso título, que se estrena en PlayStation 5 como parte de los juegos de PlayStation Plus, nos traslada a un mundo cuyas reglas son muy distintas a las del nuestro. Para hallar la solución a sus puzles, deberás jugar con los escenarios. Cada vez que manipules los paisajes con aspecto de diorama, verás reflejados los cambios en sus versiones a escala real. Si sientes que algún puzle se te atasca, puedes usar la función Ayuda de juego de PS5 para recibir consejos sobre cómo resolver los rompecabezas más enrevesados.

Este mes también se podrá descargar 'Jade's Ascension' como juego adicional de PlayStation Talents. Desarrollado en el Games Camp de Las Palmas, nos sumerge de lleno en la mitología china y nos pone en la piel de unos jóvenes del reino de Mojolonia que deberán enfrentarse a los desafíos del "Ascenso del jade" para mostrar que son dignos sucesores al trono de la dinastía.