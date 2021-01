Cómo detectar las cuentas falsas en redes sociales

Podríamos decir que hay dos tipos de cuentas falsas en redes sociales: las que están gestionadas por personas y las que están gestionadas por programas o bots. Las cuentas falsas que gestionan personas pueden variar desde una cuenta falsa que crea alguien con la foto de otra persona para espiar a terceros (parejas, amigos, desconocidos€), conocer a alguien en Internet, o delinquir (acoso, sextorsión, estafas€), hasta una cuenta que suplanta a una empresa para realizar diferentes delitos (suplantación de marca, ventas falsas, fraudes, daño de reputación€).

En Instagram está la opción 'Información sobre esta cuenta'.

Por personas

Hay pistas que podemos seguir para detectar cuentas falsas gestionadas por personas. Por un lado podemos diferenciar las cuentas reales de personas famosas o marcas grandes, porque tienen un símbolo azul al lado del nombre, que significa que la cuenta está verificada. Instagram ha añadido una nueva función, llamada Información sobre esta cuenta, que entre otras cosas nos indica cuándo fue creada y si ha tenido otros nombres anteriormente. Si la cuenta lleva mucho tiempo funcionando es más fiable que si se acaba de crear, y si ha tenido previamente otros nombres de usuario diferentes, podemos empezar a sospechar.

En Facebook, en las páginas que no son personales (marcas, personajes públicos, empresas, instituciones€) tenemos una opción llamada Transparencia de la página donde podemos encontrar información similar a la que encontramos en Información sobre esta página en Instagram, y Facebook también tiene la opción de poner insignias de verificación a perfiles y páginas.

Si hablamos de forma habitual con alguien a quien no hemos visto nunca en la vida real de forma física y queremos asegurarnos de que no es un perfil falso, podemos hacer una captura de alguna de sus fotos y realizar una búsqueda de imágenes en Internet. En ordenadores podemos usar la página Google Images, una función de Google que nos permite buscar la foto en Internet y ver qué resultados nos muestra. Si comprobamos que esa foto ha sido sacada de un banco de fotos, que esa persona aparece con otro nombre diferente o que es de algún modelo, ya sabemos que no es su foto real y que nos está engañando. En smartphones y tablets podemos descargar aplicaciones como Image Search, que realizan la misma función.

Otra pista es mirar cuándo hacen las publicaciones. Las cuentas falsas habitualmente suelen publicar todo lo que tienen en sus cuentas en un par de días, no publican cosas de forma periódica, y dedican su tiempo a delinquir o cotillear.

Por 'bots'

Para detectar bots o cuentas gestionadas por programas debemos saber que generalmente no escriben sus propias publicaciones. En una entrevista a la BBC, Ben Nimmo decía que "lo primero que tienes que hacer cuando sospechas de una cuenta es observar cuántas veces publica, y si ves que comparte muchas publicaciones al día (pero ninguna es propia, porque comparten publicaciones de otras cuentas), entonces probablemente sea un bot".

También se aconseja tratar de buscar información personal, ver si la cuenta ofrece algún tipo de indicación de que verdaderamente hay una persona detrás de ella. Si no tiene foto de perfil o nombre del usuario, probablemente no pertenezca a una persona.

Generalmente los bots comparten publicaciones de otras personas y hacen clic en Me gusta. Cientos o incluso miles de bots se suelen usan de manera conjunta para un solo propósito, desde una campaña política hasta una misión personal.