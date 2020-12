Capcom Arcade Stadium: descubre los tres paquetes con grandes clásicos de la compañía

Además del jaleado 'Ghost 'n Goblins Resurrection', en los Game Awards 2020 Capcom también anunció la colección 'Arcade Stadium', una antología exclusiva para Nintendo Switch que repasará los clásicos arcade de la compañía de Osaka. La descarga de 'Capcom Arcade Stadium' será gratuita, pero la versión básica solo te permitirá acceso a solo un juego, '1943 - The Battle of Midway', para jugar al resto, habrá que pasar por caja.

El primer juego que se podrá comprar individualmente es 'Ghosts 'n Goblins'. A este último se unirán otros tres paquetes divididos por períodos históricos con diez juegos cada uno. No pierdas detalle:



Pack 1: Rise of the Arcades ('84 -'88)

Vulgus

Pirate Ship Higemaru

1942

Commando

Section Z

Tatakai no Banka

Legendary Wings

Bionic Commando

Forgotten Worlds

Ghouls 'n Ghosts



Pack 2: Revolution of the Arcade ('89 -'92)

Strider

Dynasty Wars

Final Fight

1941: Counter Attack

Senjo no Okami II

Mega Twins

Carrier Air Wing

Street Fighter II: The World Warrior

Captain Commando

Varth: Operation Thunderstorm



Pack 3: Evolution of the Arcade ('92 -'01)

Warriors of Fate

Street Fighter II: Hyper Fighting

Super Street Fighter II Turbo

Powered Gear: Strategic Variant Armor Equipment

Cyberbots: Fullmetal Madness

19XX: The War Against Destiny

Battle Circuit

Giga Wing

1944 The Loop Master

Progear

En resumen, 'Capcom Arcade Stadium' incluirá un total de treinta y dos clásicos. Uno gratis y los treinta y uno restantes mediante diferentes formatos de compra: 'Ghost 'Goblins' se venderá individualmente, y el resto en tres paquetes de contenido con diez juegos. Se lanzará en exclusiva para Nintendo Switch en febrero de 2021