El Tour empieza ahora para mí

ETAPA rapidísima, con una media en meta de 49 km/h lo que indica lo rápido que se ha ido. En los primeros 40 kilómetros de la jornada no hemos bajado de 52 km/h porque el primer grupo, formado por siete corredores, que se ha formado era demasiado peligroso. Arkea, Total y Groupama se han puesto a tope para cerrar el hueco. He charlado con De Gendt y me ha comentado que delante solo tiraban cuatro de los siete. Finalmente, han logrado escaparse Kluge y Van Avermaet. La verdad es que no han dado el día. Íbamos en bola, pero muy rápidos. La cuestión es que el recorrido era muy favorable y además el viento soplaba por detrás, lo que nos facilitaba rodar. De cara a meta el pelotón ha podido acabar con ellos y en el esprint, nueva victoria para Cavendish. Me alegro por él. Solo tengo palabras de agradecimiento para Cavendish. Cuando estuvimos en Qhubeka facilitó mi adaptación. Yo no hablaba inglés y él sabía italiano, así que me ayudó a que me integrara. Para nuestro equipo el Tour empieza ahora. Los próximos días son imperantes. Primero nos espera la etapa más larga de la carrera y después la montaña. Intentaré meterme en alguna fuga.