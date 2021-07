Brutal Tadej Pogacar

IMPRESIONANTE exhibición la de Tadej Pogacar en la primera crono de la carrera. El esloveno ha puesto patas arriba el Tour de Francia y al resto de rivales para la victoria final no les queda otra que salir al ataque. Era una contrarreloj que exigía empujar, sin zonas técnicas, sobre un terreno ondulado, repleto de toboganes. Ha sido apenas media hora de trabajo sobre la bici de contrarreloj pero muy intensa. En ese escenario el esloveno se ha salido con una medía altísima para ganar la etapa y dominar la general aunque no sea el líder. Habrá que ver qué ocurre a partir de ahora, pero Pogacar ha demostrado estar fortísimo. Ha metido mucho tiempo al resto de adversarios. En lo personal, estoy muy contento con el trabajo realizado. Creo que he rodado para poder estar dentro del top-ten, pero en mi caso, como en el de muchos, he tenido el handicap de la lluvia. Cuando he salido la carretera estaba mojada y eso ha hecho que los tiempos se hayan resentido respecto a los de los mejores, que han tenido la fortuna de rodar por el asfalto seco. Esa es una gran ventaja. A pesar de todo estoy satisfecho con la crono realizada porque me he sentido muy bien en todo momento. Tener buenas sensaciones es muy importante, más si cabe en una carrera como el Tour, que penaliza cualquier bajón físico. Parece que camino de Châteauroux pude haber abanicos, así que habrá que estar muy atentos en carrera en una etapa llana.