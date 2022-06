Ramón Barea: "Estoy esperando un papel de galán maduro, pero no llega"

El Talent de Cine y Teatro de DEIA de este año ha sido compartido por los actores Gurutze Beitia y Ramón Barea. Tras dejar la "Opel porque mi hermana me dijo que siempre tendría un plato de alubias asegurado al tener una nómina fija", la actriz se lanzó a la aventura de subirse a los escenarios. "El teatro es lo que más me llena", subrayó Beitia a la vez que avanzó que "el año que viene estaré en Madrid con una obra de Boris Izaguirre". Su compañero sobre las tablas rememoró sus inicios cuando se convirtió "en un gran mentiroso" para evadirse de las broncas por escaparse del colegio. Barea también recordó qué pensó cuando le llamaron para comunicarle su Premio Nacional de Teatro: "Tenía un montón de llamadas y pensé que era del banco que tenía algún descubierto". También confiesa que le llaman mucho para trabajos "de abuelo con Alzheimer, de abuelo con nietos, de abuelo solitario... el que no llega es el papel de galán maduro (risas).



