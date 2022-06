Julian Iantzi: "Para entretener a veces hay que ser serio pero otras cachondo"

El primero en abrir la espita en la entrega de los DEIA Top Talent Sariak 2022 fue Julian Iantzi, Talent Comunicación, con una larga trayectoria en el mundo de la comunicación quien refrendó que para "entretener" a veces hay que "ser serio pero otras cachondo". Sobre su trayectoria en 'El conquistador del fin del mundo', de quien no quiso desvelar el ganador o ganadora -"me lo has preguntado 36 veces (en referencia a Rosana Lakunza) y la respuesta ha sido siempre la misma"-, afirmó que "se aprende a valorar otras cosas" y que en televisión "se aprende a ser humilde".



PUEDES VER AQUÍ LA CHARLA CON JULIAN IANTZI