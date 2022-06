Talentos con mucho filo en los DEIA Talent Sariak

Lo dijo Stephen King, lo cual ya genera una corriente de inquietud: "El talento es un cuchillo sin filo que no cortará nada a no ser que se maneje con gran fuerza". Uno mete en la misma frase al viejo Stephen y la palabra "cuchillo" y le entra un escalofrío de aúpa. La vida nos ha enseñado una y mil veces que es la combinación entre el talento razonable y la capacidad de perseverar ante el fracaso lo que nos conduce al éxito. Acabamos de comprobarlo en el Palacio Euskalduna que gobierna Nerea Lupardo, donde se celebró la gala de entrega de los II DEIA Top Talent Sariak en una divertida y trepidante ceremonia donde sí que hubo filo en las respuestas de los elegidos -el dramaturgo Ramón Barea, Julian Iantzi, el escritor Mikel Santiago, la actriz Gurutze Beitia, el empresario Koldo Saratxaga, las surfistas Leticia Canales y Garazi Sánchez, Izaro (no pudo acudir a la cita al estar afinando la guitarra para un concierto en Iparralde y en su nombre acudieron Txabi y Joven Gil...) y el cocinero chiripitifláutico Karlos Arguiñano tienen la lengua larga y mucha vida de interés a sus espaldas...- e historias que acreditan la certeza en el disparo del jurado.

Fue un encuentro barnizado con la laca de la originalidad y la agilidad de mentes, incluidas las de los dos conductores de la diligencia: el director de DEIA, Iñaki González, y la de Rosana Lakunza. Iantzi, por ejemplo, confesó que le va la marcha y que en breve parte al Kilimanjaro "sin necesidad profesional alguna", no sin antes recriminarles a los presentes que no les había visto nunca en El Conquis. Koldo Saratxaga habló de aquel Seat 600 que pintó "con sus propias manos" y con el que estuvo a punto de matarse visitando a otras empresas antes de colocarse en la cima de las empresas mundiales, "con números semejantes a los de General Electric", la firma más reconocida del mundo en su época. Gurutze recordó que ella trabajaba en la Opel; y Ramón, que confesó que la tenía en su agenda como la chica Opel, hizo hincapié en que él se forjó en un Actor's Studio casero, con mentiras para irse a a jugar a los futbolines o durante sus años de monaguillo. Mikel Santiago confesó su sueño fallido como rock star antes de encontrar la senda de la literatura, y Leticia Canales y Garazi Sánchez evocaron el tan diverso ajuar de olas que les ofrece el Cantábrico.

Con el permiso de todos los citados, Karlos Arguiñano fue, entre todos, el golden showman de la tarde. Contó cómo comenzó trabajando en la CAF y cuando le preguntó un directivo quién había instalado las puertas levantó la mano. "Yo", dijo. "Pues se abren en las curvas". ¡Tierra trágame! Habló de su cursillo de cocina para mujeres casaderas, del club de golf que arrendó con apenas 20 años, de los consejos de Serrat y su troupe para que se sumergiese en el mundo de la televisión o de aquel otro que le dio Juan Mari Arzak para enfrentarse a los medios. "Tú siempre di lo que se te ponga en los cojones, te pregunten lo que te pregunten. No te calles y el micrófono será tuyo". Los libros y los chistes redondearon una actuación mayúscula.

No lo negarán los presentes. Entre ellos se encontraban el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto; el director general de Editorial Iparraguirre, Javier Andrés; el director general del Grupo Noticias, Juan José Baños; la directora general de Enviser, Laura Ochoa de Aspuru; el director general de BBK, Gorka Martínez; el director de Desarrollo de DEIA, Kike Hermosilla; la actriz Irene Bou