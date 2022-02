Javier Bardem, sobre su nominación a los Oscar con Penélope Cruz: "Que suceda a la vez es mágico"

Javier Bardem, nominado al Oscar a mejor actor protagonista por su trabajo en la película 'Being the Ricardos', ha calificado de "mágico" haber sido nominado junto a su mujer, Penélope Cruz, que también ha sido nominada a mejor actriz protagonista por 'Madres paralelas'.

"A nivel personal estoy muy contento, especialmente por Penélope, lo mío no hubiera tenido sentido sin lo suyo, no hubiera sido una celebración, el hecho de que suceda eso a la vez me parece mágico", ha subrayado Bardem este martes en una rueda de prensa en el Hotel URSO, en Madrid.

Además, ha calificado de "extraordinario" e "histórico" que Penélope Cruz haya sido nominada a un Oscar por segunda vez por un papel en español. "Esto es marca España", ha asegurado.

Según ha contado, estaban viendo la televisión abrazados "con el corazón a mil" y se han quedado "en shock" al escuchar sus nombres. En primer lugar, han dicho el de él y aún no le había dado tiempo a reaccionar cuando han dicho el de ella.

"Nos hemos puesto muy contentos, nos hemos dado un abrazo fuerte, es algo extraordinario, estar compartiendo esto, muy flipados, muy contentos, conmovidos", ha descrito.

También se ha acordado de su madre, Pilar Bardem, y le ha dedicado esta nominación que está convencido de que le haría "muchísima ilusión" y que "está disfrutando".

"Aquí tengo su anillo, no tengo momento que no me acuerde de Pilar, es el amor eterno que tengo por ella, la necesidad de contarle todas las cosas, como ella a sus padres. A mi madre estas cosas le hacían mucha ilusión, rezaba a sus santos para que nos pasaran cosas buenas, sé que mi madre en este momento está disfrutándolo, he estado hablando con ella y se lo he dedicado", ha contado.

Para Bardem, la nominación ya es "el premio" y lo celebra como tal porque no cree que vaya a arrebatar la estatuilla a sus competidores: Benedict Cumberbatch ('El poder del perro'), Andrew Garfield ('Tick Tick Boom'), Will Smith ('King Richard') y Denzel Washington (The tragedy of Macbeth').

"Lo difícil era llegar hasta aquí, lo otro ya, en mi caso es imposible, en ella tengo mis esperanzas", ha asegurado el actor sobre la posibilidad de ganar el Oscar.



LE DA PENA QUE NO ESTÉ 'EL BUEN PATRÓN'

Por otro lado, Bardem ha reconocido que le da "pena" que no estén nominadas a los Oscar 'El Buen Patrón' como mejor película extranjera, porque tenía "esperanzas", y ha comentado que ha hablado con el director, Fernando León de Aranoa, y está "tristón" aunque ha afirmado que no es una persona que se quede "clavada" en algo que no sea "la vida y el optimismo".

En cualquier caso, ha destacado que 'El Buen Patrón' es una película que tiene aún "un largo recorrido" pues falta por estrenarse en muchos países y ha asegurado que les está dando "muchas alegrías", una de ellas, las 20 nominaciones a los Premios Goya que se entregarán este sábado en Valencia.

También echa de menos la nominación de Pedro Almodóvar como director y guionista pero, en cualquier caso, ha remarcado la importancia de que haya cuatro nominados españoles en los Oscar este año "ahí dando guerra".

Por otro lado, sobre su papel en 'Being The Ricardos', Bardem considera que su nominación "ayuda a reconocer el hecho de que un actor no tiene que ser del lugar que representa" aunque siempre "con el respeto y con el apoyo a que esas minorías se representen".

Bardem, que interpreta en el 'film' al actor cubanoamericano Desi Arnaz ha defendido que no hace falta ser latino para representar este papel porque los actores "interpretan vidas de personas que no son y eso va más allá de las nacionalidades y de las orientaciones sexuales".

"No se puede enjuiciar mas que por la hermosura del acto de crear algo que a alguien le signifique algo, cuando empezamos a poner etiquetas, parches, marcos, límites, la creación queda en un lugar muy pobre", ha opinado.

A su juicio, hay que respetar la decisión del director sobre el actor o actriz al que quiere. "Es algo que se tiene que decir muy en alto porque si no nos volvemos locos, y tendremos que empezar a pedir el carné a todos aquellos que interpreten Hamlet y si no son de Dinamarca no lo pueden hacer", ha ironizado.

Además, ha añadido que si se habla de minorías también se debería hablar de "minorías españolas" porque, a su juicio, apenas hay "personajes españoles fuera de la cinematografía española".

En concreto, sobre su papel, ha explicado que lo preparó en un mes y medio, con la ayuda del director de teatro Juan Carlos Corazza, con quien prepara siempre sus personajes. Al principio, ha reconocido que veía difícil hacer este personaje "tan icónico" y tuvo "muchísimas dudas" pero las pasó "en silencio" porque todo fue "muy rápido" con una o dos tomas como mucho y "no había tiempo para dudar o compartir miedos".

Por otra parte, Bardem también ha defendido la industria cinematográfica española "que da muchísimos puestos de comer" y que "se recibe muy bien fuera del país, se la apoya, se la quiere".

"Recuerdo en Los Ángeles, Miami, la gente se amontona, les encanta, es una cinematrografía (la española) muy celebrada, y se ve cuando vienen aquí a rodar, alucinan con la calidad de nuestra industria. Ser representante de eso es un honor, no digo que haya que apoyarlo más, simplemente que habría que criminalizarlo menos", ha zanjado.