Lo que hay que tener en cuenta este año al reservar las vacaciones

Con el verano a la vuelta de la esquina, las vacaciones son ya una realidad tangible. El Gobierno español aprobó este miércoles la última prórroga del estado de alarma, que se alargará hasta el 21 de junio, y tras esa fecha comenzara la denominada nueva normalidad.

Tras lo que serán más de tres meses de estado de alarma, las ganas de salir de los hogares para disfrutar de un merecido descanso son evidentes, pero, ¿cómo serán este año? ¿De qué manera cambiará la pandemia de coronavirus el tiempo de ocio durantela época estival?

Los expertos llevan avisando semanas: este año las vacaciones se limitarán, en su mayoría, a las fronteras estatales. Ademas, hoteles, piscinas, playas, bares, restaurantes... tendrán que enfrentarse a una nueva realidad.

Habrá que aprender a convivir con el coronavirus, lo que posiblemente signficará tener a la mascarilla y el gel hidroalcohólico como mejores aliados en el día a día. En cuanto a los establecimientos, deberán seguir un estricto protocolo para mantener las medidas sanitarias necesarias en esta nueva etapa.

Playas y piscinas



Así, piscinas y playas tendrán un control de aforo, así como de medidas de distanciamiento e higiene. Por ejemplo, en lo que a piscinas respecta, se deberá establecer una limitación de aforo para garantizar la distancia social de 2 metros y "para doblar la superficie por persona en los espacios al aire libre y triplicarla en los espacios cubiertos". En el caso de las playas, las restricciones ya están siendo visibles durante los últimos días. El aforo se limitará, por lo que de momento, en muchas se está prohibiendo tomar el sol hasta que comience la temporada de verano. A partir de ese momento serán los socorrista los que se encarguen de vigilar que no se supere el aforo en los arenales. Incluso en algunos arenales se usarán drones para controlar el aforo.

Un dron en las tareas de control de aforo en la playa de Peñíscola. EFE

Hoteles



Asimismo, en caso de alojarse en un hotel, algunos de los cambios más significativos serán la toma obligatoria de la temperatura en recepción, o el empaquetamiento de la ropa de cama de forma individual. Los buffets por su parte, cambiarán radicalmente. Tener la comida destapada, y con decenas de comensales paseando al lado y tocando las pinzas para servirla continuamente no será una opción. Aunque eso no quiere decir que vayan a desaparecer en su totalidad, si no que cambiará. Así, serán los camareros los que serviran a los comensales en la mesa. Por otro lado, el ocio nocturno será uno de los que más afectados se vea, y es que pubs y discotecas tendrán que asegurar que se cumple el distanciamiento físico en su establecimiento, y deberán reforzar la limpieza y desinfección.

Un empleado desinfecta la habitación de un hotel. EFE

Balnerarios



En cuanto a balneraios o termas, como ha destacado el CSIC, las probabilidades de contagios se reducen notablemente, ya que en el caso de los balnearios, saunas y los baños de vapor, la temperatura del agua será determinante. Debido a la alta temperatura (> 60 ºC), se prevé que la supervivencia del virus se reduzca.

En los balnearios el riesgo de contagio es muy reducido. Archivo

Aeropuertos



Los aeropuertos, debido a la gran afluencia de gente que tiene cada día, son uno de los "puntos negros" en la pandemia de coronavirus. Por eso, es uno de los lugares donde más medidas de revención hay. Entre las medidas anunciadas por la Agencia Europa de Seguridad Aérea (EASA), se encuentran: el distanciamiento físico, la toma de temperatura, el uso de mascarilla o la desinfección de manos frecuente. Pero también se deberá contar con otros cambios. Por ejemplo, los acompañantes no podrán acceder al edificio del aeropuerto. Y no será el único cambio, y es que la Organización de la Aviación Civil mundial (OACI) establece entre las nuevas directrices de prevención, el acceso restringido a los baños en los vuelos o limitaciones al equipaje de mano Además, es importante saber que si un vuelo ha sido cancelado debido a la pandemia, el cliente siempre tiene derecho a la devolución del dinero del billete.