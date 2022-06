Concierto económico y autogobierno: conocer más para valorar mejor

Anualmente, cuando la ciudadanía está llamada hacer la declaración de la renta, la figura de la(s) hacienda(s) cobra cierto grado de transcendencia y centralidad social y política. En nuestro caso, el tema resulta mucho más relevante por cuanto el sistema fiscal foral representa una de las principales particularidades del autogobierno vasco. Además, este es un pilar fundamental para el sostenimiento del modelo de bienestar en Euskadi tal y como lo conoces en la actualidad. No obstante, en las dos últimas décadas, los principales estudios sociológicos sobre el tema han constatado que una proporción considerable de la ciudadanía vasca desconoce los pormenores y principios de este sistema, con las consecuencias que esto mismo puede tener sobre todo el entramado.

Por todo ello, desde el Centro Ituna de Documentación e Investigación del Concierto Económico y las Haciendas Forales (UPV/EHU) se ha desarrollado un estudio para conocer hasta qué punto son ciertas dichas afirmaciones. En este caso, el objetivo fue el alumnado universitario de la UPV/EHU de los cursos 1º y 4º de aquellos grados relacionados con la materia de estudios. La Encuesta Ituna 2021 no solo es una vía de medición del escenario actual de la juventud universitaria vasca, también permite evaluar al esfuerzo empleado por el sistema educativo vasco en las etapas anteriores, así como la labor de otros actores colaterales. Gracias a la colaboración de la comunidad docente se realizaron un total de 1.686 encuestas presenciales, en torno al 5% del alumnado de grado matriculado en la UPV/EHU, pudiendo extraerse dos grandes conclusiones de dichas respuestas: por un lado, confirman graves lagunas sobre el conocimiento del sistema; y por otro, reflejan un amplio de apoyo y defensa al modelo de autonomía fiscal.

En cuanto a la primera afirmación, la encuesta Ituna ha constatado el notable desconocimiento sobre el Concierto Económico entre el alumnado de la UPV/EHU, no muy diferente a la sociedad en su conjunto. Si bien casi dos tercios (62,3%) afirmaba haber oído hablar del Concierto, pero no conocerlo bien, una quinta parte de los encuestados desconoce absolutamente el tema (17,2%). Con ello, lo que se estaría expresando es un grado de superficialidad significativo. La realidad, no obstante, difiere entre facultades ya que los centros de Derecho y Letras sobresalen en términos generales, por encima de la media muestral de respuestas correctas. La Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación se sitúa en torno a la media, mientras que las facultades de Economía y Empresa, y Educación obtienen los peores resultados en cuanto al conocimiento del Concierto Económico.

Estas diferencias pueden tener relación con el diseño e implantación de los planes de estudio en cada facultad y grado. Ahondando en los datos, el 57% del alumnado afirmó haber recibido algún tipo de formación sobre el Concierto Económico durante su etapa de formación reglada, incluyendo tanto los estudios preuniversitarios como universitarios. Sin embargo, la mayoría del alumnado de cuarto curso (próximo a finalizar sus estudios de grado) afirma no haber recibido formación alguna sobre el Concierto Económico durante su educación universitaria: tan solo el 26% aseguró haber recibido formación sobre el Concierto Económico en la universidad. En este sentido, sobresale el caso de la Facultad de Economía y Empresa, donde tan solo una quinta parte de los encuestados indica haber recibido formación sobre el Concierto Económico durante sus estudios universitarios.

Para completar la radiografía, en la encuesta no solo se preguntó sobre el grado de conocimiento más subjetivo, sino que se completó con otras preguntas más objetivas. Entre estas últimas merecen destacarse dos de las mismas; una desde la perspectiva histórica y otra desde una óptica más técnica. Respecto a la primera, no debe olvidarse que el alumnado recibe durante su etapa escolar formación en materia histórica, con algunos hitos vinculados al sistema fiscal foral; que incluso tienen cabida en las pruebas de acceso a la universidad. A pesar de ello, no llega a la mitad (40%) quienes supieron ubicar temporalmente la firma del primer Concierto Económico durante la Restauración, en 1878. Más significativo supone la confusión entre instituciones recaudadoras. En este punto, el porcentaje de personas que identifican a las Haciendas Forales como principales administraciones recaudadoras en Euskadi no llega ni al 45%, siendo significativo el número de respuestas recibidas por las opciones Hacienda del Gobierno vasco o Hacienda del Estado. En este caso también, llama la atención que el porcentaje de aciertos de la Facultad de Economía y Empresa se sitúa por debajo de la media, tan solo por delante del alumnado de la Facultad de Educación.

Como ya se decía, a pesar de esta misma situación negativa en cuanto al nivel de conocimiento, cuando ese mismo grupo de estudiantes es cuestionado sobre su posición ante el Concierto Económico, una amplia mayoría apuesta por el mantenimiento de la autonomía fiscal foral (76,3%). La ratio se eleva cuando se solicita la valoración de esta misma herramienta, ya que el 90% lo considera importante y, en términos generales, guarda una percepción positiva sobre el mismo. El alumnado de las facultades de Derecho y Letras, que ha sobresalido en el conocimiento del Concierto Económico, presenta también un mayor sentimiento favorable y una mayor percepción positiva. A nivel general, el alumnado de cuarto también ha mostrado un mayor nivel de conocimiento y un sentimiento más favorable que el de primer curso.

En resumen, a través de la Encuesta Ituna 2021 se ha podido realizar un diagnóstico actualizado acerca del proceso de aprendizaje sobre el Concierto en la UPV/EHU. Este tipo de procesos de evaluación son una herramienta fundamental para promover la mejora continua del proceso educativo, sentando las bases para diseñar y plantear propuestas de mejora para el futuro desarrollo. Los resultados de la investigación constatan la debilidad del sistema educativo vasco a la hora de transmitir a la juventud el conocimiento sobre el sistema tributario foral, y en general, sobre el modelo de autogobierno vasco.

Impulsar el conocimiento sobre el funcionamiento institucional es una herramienta más del proceso de construcción de una ciudadanía democráticamente madura y comprometida con el sostenimiento de los servicios públicos. El conocimiento es un bien fundamental para poder reflexionar y valorar de manera juiciosa sobre nuestro sistema político e institucional. Además de ser la piedra angular de nuestro sistema de autogobierno, el Concierto Económico es también uno de los principales activos académicos que tenemos en el País Vasco para proyectarnos en las corrientes de investigación internacionales en materia de hacienda pública y self-government. Aun así, más de cuarenta años después de la recuperación y actualización de nuestro sistema de autogobierno, todavía existe un amplio margen de mejora en el proceso de institucionalización académica del Concierto Económico: especialmente, en el ámbito universitario. Para ello, consideramos necesario revisar el currículum universitario y plantear una estrategia coordinadas desde las instituciones públicas y educativas del País Vasco para impulsar de manera determinante la investigación, la docencia y la difusión en materia de Concierto Económico y autogobierno vasco.

* Miembros del Centro Ituna (UPV/EHU)