Popular, populoso, populista

AYUSO ha pedido a los miembros de su Gobierno que no hablen de contratos porque se desconocen las vidas que salvaron las mascarillas de estraperlo que contrató con su hermano. Las mascarillas eran necesarias, conclusión de peso para no importar ni cómo, ni de dónde, ni quién las facilitó. Y cuando su partido andaba en el work in progress de la guerra contra la corrupción, el Gobierno de Madrid la ejercía en medio de otra guerra, la de la crisis sanitaria. Ayuso, apelando otra vez a los instintos apunta a las tripas y al corazón. Mascarillas sí, no importa cómo. Bienvenido sea el enredo si es para salvar vidas. Al fin y al cabo si a ella la intentaron chantajear sus compañeros, los viejos amigos de NN.GG ¿por qué no es lícito hacer lo mismo con toda una señora opinión pública? Es una verdad conocida, retorcida y emocional que manipula en boca de políticos tóxicos en el PP new age de la regeneración. Un recurso facilón, el de los argumentos superficiales: menos hermano y más mascarillas, lo importante es la salvación, no tanto cómo, qué importa que fuera su hermano, lo importante son los madrileños. Si esto no es un chantaje emocional, que venga MAR, lo escriba y la presidenta lo lea. A Ayuso no le pongo un pero, hace lo que le dicen y alabo su descaro para mantener su propio fake y ese saber moverse en el ruido. Es tan populoso como las mascarillas, tan popular como un chanchullo y populista como que una emergencia exima en el trapicheo del material. Con familia y dinero público.

