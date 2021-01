LA segunda, tercera o la ola que sea, que en realidad da lo mismo, sigue imparable. Euskadi roza ya la zona roja, Bizkaia y Bilbao ya están en ella y prácticamente en unos pocos días la mayoría de ciudadanos vascos vivirán con una tasa de incidencia en 14 días superior a 500 por cada 100.000 habitantes. Euskadi y otras siete comunidades pidieron el miércoles a Salvador Illa, ya saben, el ministro-candidato, poder ampliar el toque de queda. La respuesta la conocen: por ahora no toca, es mejor esperar. Como si el récord tras récord de casos solo fueran números sin que detrás haya personas, con nombres y apellidos, algunos de los cuales pueden desgraciadamente fallecer. Pero el ministro-candidato está ahora en otra clave, en la electoral. Con el apoyo de los jueces –y la fiscalía– quiere rescatar las elecciones del Día de San Valentín y ahora se viste de candidato y prefiere esperar a que la tormenta escampe. Es lo que tiene ser ministro de Sanidad en plena pandemia y querer convertirse en president de la Generalitat sin soltarse del cargo. Será casualidad, pero antes de saber la decisión de los jueces catalanes, Salvador Illa decía que estaba dispuesto a aceptar lo que pedían las comunidades y ahora prefiere esperar porque no queda bien un toque de queda a las ocho de la tarde y llamar a las urnas. Lo que no dijo el ministro-candidato es si ese "por ahora" será hasta el 15-F. Pero eso es ser demasiado malpensado. ¿O no?