¿Un nuevo metro?

qUE las cosas de palacio van despacio es algo bien sabido así que habrá que armarse de paciencia y esperar a que se cumpla lo previsto pero todo parece que está bien encarrilado. La transferencia de las cuatro líneas de cercanías de Renfe a Euskotren de la que hablaba ayer Arriola invita a una reflexión: ¿puede hablarse de una nueva línea de metro que extiende sus tentáculos a otros municipios aunque no mantengan el mismo estilo? Da la impresión de que es un punto osado decirlo así, pero lo cierto es que un puñado de usuarios lanzan prerguntas en ese sentido. ¿Se extenderán los horarios nocturnos como en el metro? ¿Se equipararán los precios del billete (el metro es bastante más barato que el tren y ahora las tarifas las marcarán los gestores del primer medio de transporte ya citado...)? ¿Cómo se adecuarán las frecuencias cuando el TAV entre por las mismas vías hasta la estación de Abando? ¿Qué pasará con la actual plantilla de Renfe? ¿Cómo serán las nuevas unidades de tren? Basta con anunciar un cambio para que la gente se arme de valor y lance al aire sus inquietudes.

Son muchas las cuestiones que surgen en un tiempo de incertudumbres, habida cuenta que no está claro aún cuál será el plano deefinitivo cuando llegue el TAV hasta tierras vascas. No pocos usuarios intuyen que van a mejorar los servicios una vez que Euskotren, más apegada a la tierra, coja los mandos de la locomotora que todo lo empuja. "Conocen mejor la realidad y las necesidades", aseguran no pocas voces de los usuarios. No se sabe aún cuál será el espíritu que se aplique sobre esta nueva transferencia pero Bizkaia aguarda con expectación e ilusión el nuevo tren que se avecina. De momento todos son especulaciones pero ya comienza a hablarse de transferencias, plazos y necesidades. Como ven, algo se mueve en la vía.