La casa nodriza

LA nave nodriza es una expresión al uso en la ciencia ficción que se emplea para referirse al punto de despegue y encuentro de las escuadrillas de naves espaciales, simplificándolo todo. El buque nodriza, más apegado a la tierra y a la realidad, es aquel que se encuentra situado en un lugar determinado rodeado de otros barcos que tienen interrelación de trabajo y servicios con este. En alta mar, por ejemplo, los barcos nodriza recogen el pescado capturado por cantidad de barcos pesqueros pero que no tienen capacidad para procesarlo. Además, abastecerá de combustible y alimentos a los pesqueros y mantendrán una relación de trabajo. Al cabo del tiempo otro barco nodriza viene y ocupa el lugar del primero trayendo relevo a las tripulaciones de los pesqueros y así continuar la faena. Es, por resumirlo, una forma de dar continuidad a la acción.

Viene al caso esta idea, habida cuenta que BBK Kuna ocupa hoy un espacio singular desde su construccio?n en 1916. El edificio de Ricardo Bastida Casa Cuna, en el corazo?n de Bilbao La Vieja, ha sido un referente en la generacio?n de bienestar, igualdad de oportunidades, integracio?n social y educacio?n preescolar de vanguardia en Bilbao y Bizkaia. La transformación de uso no ha variado demasiado la idea principal. No en vano, es un lugar donde se dan albergue y proyección a ideas de vanguardia. Se ha bautizado como la Casa de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de Bizkaia y se entiende como un espacio de innovación social en el que participan diversos agentes vinculados a los citados objetivos para ofrecer a la sociedad vizcaina múltiples soluciones que den respuesta a los retos del futuro. Es, ya lo ven, una forma de viajar hacia el futuro y una manera de evitar que se detenga la pesca de buenas ideas. Llamémosla, por tanto, una casa nodriza. No queda mal el apodo.