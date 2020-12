Medié supo rectificar

ME agrada tener que cambiar mi opinión sobre Medié Jiménez, ya que llevó el partido controlado en todo momento, pitando lo justo, con buena colocación en el campo y aplicando cuando pudo la ventaja. No se cortó en rectificar con el penalti que en primera instancia señaló en contra del Athletic. Le doy un 8. Y es que, en el minuto 13, en la jugada más polémica de la noche, el portero del Athletic toca primero balón y luego derriba a Fer Niño. El colegiado catalán, que no dudó en marcar el punto fatídico, cambió de opinión cuando Hernández Hernández desde el VAR le dijo lo contrario. Fue al monitor y anuló la pena máxima. En el gol de Williams no hay fuera de juego.