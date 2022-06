Al sr. Monje

Al igual que ayer alguien criticaba a Artetxe solo por detallar lo ocurrido el día 24 en las elecciones, hoy quiero criticar a Monje por su artículo "Ongi Etorri, Jon", en el que dice que Uriarte "es alguien que en los problemas se crece" y que "no tenían ataduras". Recordarle que se ha pasado la campaña lloriqueando sobre tweets y amenazas que nunca han salido a la luz, y que en su plancha lleva directivos de empresas o departamentos de empresas importantes, muchas del Grupo Mondragón, y que han estudiado en Deusto.Igualmente, yo ya le he dado mi enhorabuena y le he pedido que solucione un problema que me parece más grave que ordenar Lezama. Lezama puede seguir por sí mismo, pero hay muchos familiares de socios fallecidos que están teniendo problemas en la transferencia del carné por una mala redacción de los nuevos estatutos. Le he pedido a él, igual que hubiese pedido a cualquiera de los otros, que solucione el problema, y como buena socia, le he enviado también una posible solución. Monje, no ha ganado el candidato que voté yo. Ha ganado el que lloriqueaba y no tenía proyecto deportivo, pero eso no quita al hecho de que es el nuevo presidente, me guste o no, y no quita al hecho de que como socia del Athletic Club me preocupe mi club en todos sus aspectos. Al igual que yo, muchos socios somos así, aunque trabajadores de medios de comunicación como tú os empeñéis en que como no ha salido nuestro candidato, estaremos en contra para todo, como con Elizegi.