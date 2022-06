Carta a Nafarroa

Navarra es tan pequeña que no se ve en el mapa, pero bebiendo vino nos conoce hasta el Papa, dice la canción popular. Craso error. Olvidamos que somos el polígono de tiro de la OTAN. Y ese es un personal muy peligroso, al que temen y consideran su enemigo potencias mundiales. Y esos no se anda con chiquitas y están cargados hasta los dientes de armas nucleares, tantas o más que la OTAN. ¿Y sabéis a donde apuntan los enemigos de la OTAN? No hace falta ser muy listo para saberlo. Principalmente a donde entrenan su pájaros de hierro, sus artilugios de matar, porque se empieza por ellos y no se sabe dónde terminan. O sea que tranquilos. Estamos en el mapa y no solo ahora sino desde hace muchos años. Y si disparan dejaremos de beber vino, comer espárragos y alcachofas. Y no es una broma.