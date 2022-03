A Julian Iantzi

Julen, lo tienes jodido. El famoseo tiene un precio. Vas a ir por ellos, por los que te insultan en las redes sociales, en las que tú tienes una cuenta. ¿Qué esperabas? ¿Solo alabanzas, besitos, carantoñas y abrazos? El mundo es muy sucio y cruel. Me vienes de perillas para hablar sobre el tema. Te adelanto que el programa no lo veo, porque no me gusta el formato tan burdo que le habéis imprimido ahora. No me gusta ver a la gente que sufre, aunque sea por decisión propia, por famoseo, el futuro o vete a saber qué razones. Ni me importa ni me interesa. Allá cada cual con su cadacuala.