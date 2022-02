Cartas desde Europa

En una reciente carta, remitida desde la Comisión Europea y con la firma personal de la nada sospechosa izquierdista presidenta de dicha comisión, Ursula von der Leyen, adscrita al Partido Popular Europeo (para despejar mas dudas) se felicita en términos elogiosos y bastante concluyentes, al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por la gestión de los ya famosos fondos de recuperación europeos. Y digo famosos por la ya controvertida y hasta cansina actitud del que se dice principal partido de la oposición (adivinen quién). Desde que la Comisión anunciara que el Estado español sería el primero de la Unión Europea en recibir los fondos de recuperación, la ofensiva del susodicho partido ha sido casi desleal (por decirlo de una manera suave). Primero fue la campaña de su jefe de filas, paseándose por las instituciones europeas, hablando bastante mal de su propio país y viendo que no le funcionaba su siguiente estrategia y la de su partido fue la de sembrar más dudas a cuenta del reparto de dichos fondos, entre las comunidades autónomas u otras instancias a las que les correspondiera. No parece que dicha carta les haya desanimado para seguir en una huida hacia adelante en su malmeter cuestionando, incluso, los mecanismos de la propia Comisión a la hora de distribuir dichos fondos. Después de la gravísima crisis sanitaria y económica que hemos sufrido nosotros y toda la UE, toca ya un poco de esperanza y aunque seguramente la gestión de dicha ayuda no será fácil de procesar para este gobierno y los que componen la UE, sobran bastante las posturas que no suman y que parece buscan solo su propio beneficio.NOTA DE REDACCIÓN. Las cartas no deben superar los 500 caracteres y deben estar identificadas con nombre y apellidos de su autor, así como la dirección, teléfono y el DNI. DEIA se reserva el derecho a la edición de las mismas.