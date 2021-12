¿Señorías? Uff

Capítulo 1: Simón Pedro negó tres veces ante el sanedrín, pero el amnésico irredento M. Rajoy fue más allá ante un comité de investigación... Los "no sé", "no me consta", etcétera, llegaron a su punto bufo cuando desmintió la existencia de una caja B en su partido (tres sentencias judiciales lo acreditan: dos de la Audiencia Nacional y una del TS), o cuando defendió a su exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, imputado por la Kitchen, condecorador de la Virgen y por ende más Marianista que Mariano, su pastor, con el que nada le faltó... Se podrá debatir si las comisiones parlamentarias cumplen o no su cometido, pero mientras se convoquen, los comportamientos faltos de respeto y desdeñosos de los comparecientes son inaceptables. Rajoy mintió en el Congreso y lo sabe, aunque este hecho se la refanfinfle... Capítulo 2: Casado no es sólido, sino gaseoso y sus exabruptos en todas direcciones, no logran enfocar una oposición lejos de la chabacanería y el enfangarlo todo. Sus prisas le empujan a la ofensa feroz, irracional y al recelo perpetuo: demasiadas pirañas en su bidé. Capítulo 3: La ministra de Sanidad insiste con vacunar y vacunar, pero la evidencia dice que solo la vacunación es insuficiente. La sexta ola es ya una realidad y en Euskadi, nola ez, txapeldunes en transmisiones. ¿Por qué? Urge corregir el rumbo. Dena dela, Eguberri on!