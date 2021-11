Razón o justificación

Me operaron de prótesis de rodilla el 5 de julio, y he dejado pasar un tiempo para hacer un balance global. Agradezco a todo el personal que me atendió en el Hospital Gipuzkoa, porque el trato fue inmejorable y la calidad asistencial hasta en el menú excelente, con la salvedad de que el pescado no estaba suficientemente "identificado". Posteriormente he pasado dos revisiones con el traumatólogo, y para la tercera deja un tiempo de cuatro meses (10 de enero). En la segunda me dice que si persiste el dolor, llame para pasar por la consulta; lo hice y me anuncian que me llamará por teléfono el 8 de noviembre. No me consta ninguna llamada en ese día, y al Hospital Gipuzkoa, desde ese día, le constan decenas de llamadas mías, siempre con la misma respuesta... "no podemos atenderle, llame en otro momento"... Ni presencial ni por teléfono. Con este escrito no quiero resolver mi caso que será el de cientos. Quiero que en este mismo medio den la razón y/o justificación de esa falta de atención.