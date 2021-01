Sobre San Mamés y escaleras mecánicas

Hace poco se ha publicado una carta al director titulada "Escaleras automáticas en San Mamés". He de decir al autor que los socios compromisarios no hemos rechazado el proyecto, ya que no se ha presentado a votación. El único proyecto que se ha presentado a votación es el de la Grada de Animación. Y se ha rechazado, porque creemos que debe ser preguntado a todos los socios, antes de gastar recursos humanos y económicos cómo han hecho. Los proyectos del Club que no requieren de votación, es decir todos los que no superan el 40% del presupuesto, seguirán adelante incluso sin aprobarse los presupuestos.Espero haberme explicado correctamente. Y sobre todo, que no se fíe de habladurías y mentiras de algunos locutores de radio y televisión.Recordar que los compromisarios somos socios igualmente, pero que nos implicamos más a fondo por el mismo amor a nuestro Club y por el bien de la institución.