Mundo sin sentido

Me gustaría catalogar de "gilipolleces", las pretensiones actuales de derribar estatuas para reescribir la historia. Por la misma podíamos, imbuidos de esta filosofía, dinamitar las pirámides de Egipto, dado que fueron construidas con mano esclava, o el Coliseo Romano, donde millares de esclavos murieron asesinados. A este paso voy a pensar que estos "nuevo pensadores" no les gusta estudiar historia, si fuese por ellos, empezaríamos el año 0, sin historia, recuerdos ni memoria. Absurdo malgastar saliva con esta gente.