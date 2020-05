El negocio ante todo

No debe sorprender a nadie que el Consejo de Enfermería haya denunciado penalmente ante el Supremo a Salvador Illa, Fernando Simón y a Pedro Sánchez. Lo que sin duda debe sorprendernos a todos es que por decisión de esta gente no fuese necesario llevar mascarillas en el momento más álgido de la pandemia en que morían cientos de personas al día y ahora que ya está todo muy controlado sea necesario portar mascarillas. ¿Cuál será el siguiente paso? ¿Obligarnos a todos a usarlas fuera y dentro de casa hasta que den salida al stock?NOTA DE REDACCIÓN. Las cartas no deben superar los 500 caracteres y deben estar identificadas con nombre y apellidos de su autor, así como la dirección, teléfono y el DNI. DEIA se reserva el derecho a la edición de las mismas.