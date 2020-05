Hace una semana, muchos llamaban loco a Urkullu por el hecho de solicitar ciertas exigencias a Moncloa para así pasar de fase con particularidades propias de Euskadi. La gente en España llamaba insolidario a Urkullu. Una semana mas tarde, se pudo observar que el resto de presidentes de las CCAA también solicitaban pasar de fase. Urkullu puso el cascabel y el resto hizo lo propio... Hace una semana, ciertos sectores de Euskadi daban a entender que Urkullu quería avanzar rápido en la desescalada primando no sé qué intereses sobre los intereses de la salud... Irresponsable le llamaban. Ahora hemos pasado de fase porque los índices en Euskadi lo permiten. Y, sobre todo, gracias a la labor de Osakidetza y a que un gran sector de la sociedad en Euskadi es muy responsable. El Gobierno vasco ante este avance, hoy pone sobre la mesa una serie restricciones: quiere gestionar la desescalada con pies de plomo, con medidas serias, basadas en informes sanitarios... ¡Ahora la queja es que el Gobierno vasco es más restrictivo! Antes, irresponsable; ahora, restrictivo. Hay sectores quejándose de una cosa y de la contraria. Algunos se llevan las manos a la cabeza ante hipotéticas elecciones... Para cualquier político lo más fácil sería dejar pasar el tiempo, no arriesgar a que tu gestión de la pandemia dañe la imagen y salgas perjudicado... En Euskadi siempre han existido altos grados de responsabilidad, gestión y compromiso. Todos mis respetos a todas las personas que están tomando decisiones desde alcaldías, diputaciones, CCAA y Gobierno central. Independientemente de su color político, se están dejando los cuernos. Se están cometiendo muchos errores, sí, ¿pero existía alguna administración en el mundo preparada para esta pandemia? Responsabilidad, serenidad, auzolana! Denon artean lortuko dugu.NOTA DE REDACCIÓN. Las cartas no deben superar los 500 caracteres y deben estar identificadas con nombre y apellidos de su autor, así como la dirección, teléfono y el DNI. DEIA se reserva el derecho a la edición.