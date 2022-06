Una hostia como un piano

¡MUCHAS GRACIAS, #ANDALUCÍA!#EleccionesAndaluzas pic.twitter.com/ORk1g0WjrP — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) June 19, 2022

Ha llegado la hora de la verdad. Gracias a mis compañeros y compañeras, que han participado en la campaña, así como a las miles de personas interventoras y apoderadas que están a pie de urnas. Hoy toca culminar un trabajo excelente animando a la máxima participación. ¡Vamos! pic.twitter.com/6js4zUzqe6 — Juan Espadas Cejas (@_JuanEspadas) June 19, 2022

Te voy a querer cada día. Tú sacas la mejor versión de mi misma. Lo mejor empieza ahora. ¡Gracias #Andalucia! pic.twitter.com/NKAeyyEeC5 — Macarena Olona (@Macarena_Olona) June 19, 2022

??URGENTE: Pasa este mensaje entre tus contactos. En los colegios electorales (también nos estaba pasando en los actos de campaña) muchas personas preguntan cúal es la candidatura en la que está Podemos. Estamos dentro de 'Por Andalucía'. ???? pic.twitter.com/EAjMIMz9EH — Podemos Andalucía (@Podemos_AND) June 19, 2022

Germina una izquierda andaluza, feminista y ecologista que va a poner el cuerpo contra las derechas y a defender a las mayorías sociales de nuestra tierra. Sin tutelas ni complejos.



Que nadie se sienta solo/a, desde Adelante Andalucía vamos con uñas y dientes #EnDefensaPropia ???? pic.twitter.com/vNf5ZzczLx — Teresa Rodríguez - Adelante Andalucía ? (@TeresaRodr_) June 19, 2022

ha pegado una hostia electoral como un piano. Es así de sencillo. Una vez más, me he equivocado en mis previsiones:como el andaluz, en el que convivirán cinco partidos (Ciudadanos ya no cuenta ni contará). Pero así ha sido: la moderación, el conocimiento del terreno y, sobre todo, la elección del enemigo, han sido claves para la victoria de Moreno., ni al PSOE, y omitió a la izquierda. El PP se enfrentó al momento, a la crispación y al mito de la Andalucía socialista. Y ha ganado de calle.Imagino queNo solo por la derrota, también por lo que va a significar: los de Sánchez sacaron a Susana Díaz de la ecuación y el resultado ha sido desastroso. No solo para ahora: el futuro de una comunidad que ha demostrado que no es de voto socialista, sino de voto cautivo, se tiñe de azul. La derrota ha sido absoluta y, tras una de estas, ya sabemos cómo se las gastan los del puño y la rosa, y en Andalucía, con todas esas circunstancias que todas y todos podemos ver, la lucha fratricida puede ser especialmente cruenta y salpicar mucho.Macarena Olona no podrá completar su book andaluz. Le va a faltar la imagen de la celebración. No pasa nada:. ¿Que el resultado ha sido bastante peor que el esperado? ¿Que Olona ha restado más que ha sumado? ¿Que el PP no depende de Vox? En el mundo de Macarena todo se arregla con un posado y una frase hueca: "Te voy a querer cada día. Tú sacas la mejor versión de mi misma. Lo mejor empieza ahora. ¡Gracias Andalucia!" (sic). La falta de esas tildes y la coma del vocativo es como la de los escaños que no llegaron: fastidia pero no impide la foto.Según Podemos, el mismo domingo, en los colegios electorales "muchas personas preguntan cuál es la candidatura en la que está Podemos.. El tuit es el reconocimiento de un fracaso previo al de los propios resultados. La candidatura de Por Andalucía salió coja en la carrera por la estrategia de los morados que impidió el acuerdo a tiempo. No solo es que Podemos se quedó fuera, es que sacó del tablero a la agrupación electoral en su conjunto con su ya famoso juego de tronos. Y el día de las elecciones, las urgencias. Y el día después, el luto. Y el siguiente, las excusas.Vuelvo al principio: la clave en las elecciones andaluzas ha estado en el enemigo que ha elegido cada partido. El PP, las discusiones. El PSOE, a sí mismo. Vox, sus propias expectativas.Teresa Rodríguez, la líder que quiso encontrar el espacio alternativo a Podemos, ha convertido a su partido en el último del parlamento andaluz después de que Ciudadanos haya desaparecido del todo. Habla Rodríguez de una izquierda "andalucista, feminista y ecologista". Una vez más, grandes temas. Una vez más, perfil ante otras izquierdas. Una vez más, una izquierda empequeñecida.