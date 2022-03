Claves para ayudar a los niños y niñas de Ucrania

SE calcula que un millón de niños y niñas han huido de Ucrania en las últimas semanas, y son más del 50% de las personas refugiadas. Los informes procedentes de la frontera apuntan a que algunos niños y niñas están llegando sin referentes familiares después de haber sido enviados por familiares que no podían salir de Ucrania, pero querían que sus hijos e hijas estuvieran a salvo de los ataques terrestres y las explosiones aéreas. En otros casos, la separación de sus familias se ha debido al caos de la huida de sus hogares. Muchas de las que han llegado solas y solos tienen menos de 14 años y muestran signos de angustia emocional. Podemos hablar por tanto de una crisis de protección infantil que va en aumento, en medio de una emergencia que ya está comenzando a nombrarse como la crisis más grave de personas refugiadas de Europa en el siglo XXI.

Con toda la información sobre Ucrania, cada vez son más las personas en Euskadi que se ofrecen a ayudar a estas familias, a las niñas y niños que buscan refugio. Ante la multitud de informaciones acerca de las tragedias que viven, la ciudadanía está demostrando su solidaridad de distintas maneras, algunas personas mediante el deseo de acoger en su casa a niñas y niños refugiados. Sin embargo, el proceso de acogida no es sencillo. Hay muchos factores a tener en cuenta, principalmente legislativos y administrativos, que dependen y son gestionados por cada Comunidad Autónoma, en coordinación con el Gobierno del Estado cuando corresponda.

Desde Save the Children invitamos a la ciudadanía a utilizar los canales oficiales creados para canalizar de manera correcta su apoyo y solidaridad a través de las instituciones competentes en la acogida de personas refugiadas y de protección a la infancia para no aumentar la vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes refugiadas y refugiados de Ucrania. Para ello el Gobierno vasco ha habilitado el email errefuxiatuak@euskadi.eus.

En cada caso se ha de estudiar, de forma individualizada, la frágil situación del niño o niña que va a ser acogido y las capacidades que tiene cada familia antes de proceder a cualquier tipo de acogida. Hay que tener en cuenta también, que, si ese niño o niña aún sigue teniendo familia, su principal deseo va a ser estar junto a ella, por lo que se debe centrar en seguir manteniendo ese vínculo.

En Save the Children recibimos el interés creciente de personas comprometidas que quieren donar en especie. Si bien todas las prácticas nacen de la generosidad y muestran los deseos de ayudar que tiene la sociedad, sabemos, por nuestra experiencia centenaria como organización humanitaria internacional, que este tipo de ayuda puede no ser la más eficaz en contextos como el actual dado que, al estar en una situación de emergencia, el escenario cambia rápidamente y no siempre los bienes recolectados pueden responder a las necesidades en terreno.

Es necesario entender cómo funciona la respuesta humanitaria a una crisis como esta. Desde Save the Children estamos trabajando en distintos países que tienen frontera con Ucrania entregando ayuda humanitaria esencial a los niños, las niñas y sus familias. Esto incluye brindar apoyo psicosocial, distribuir kits de invierno y de higiene, entregar alimentos, ropa de abrigo y agua, y establecer espacios donde los niños y las niñas tengan un lugar seguro para jugar, aprender y sobrellevar el dolor y la pérdida. En esta emergencia también estamos teniendo un impacto directo en la salud mental de los niños y niñas, además de realizar transferencias de dinero en efectivo a las familias para que puedan satisfacer necesidades básicas que consideren, como alimentos, agua, ropa y medicamentos.

En cuanto a la protección infantil, estamos trabajando para establecer procedimientos de localización y reunificación familiar con otras agencias, para así ayudar a reunir a los niños y niñas con sus familiares y amistades en Polonia y los países vecinos.

Por otro lado, la logística, manipulación y envío de materiales y víveres tiene un coste y una gestión que hay que tener en cuenta, como por ejemplo trámites administrativos, rastreo y caducidad de algunos bienes, embalaje, etc. Por eso las donaciones que nos hacen llegar miles de personas desde cualquier punto del mundo a través de nuestra página web (www.savethechildren.es) nos ayudan a proteger la infancia de estos niños y niñas que ya han sufrido demasiado. El apoyo de todos y todas es fundamental para que podamos llevar de manera urgente los suministros y la atención que necesitan. Es así que conseguimos que la infancia sea la prioridad no solo en esta emergencia, sino en todas las crisis humanitarias. * Responsable de comunicación de Save the Children en Euskadi