La vida de Valeriia

Kasparov, en mi equipo

Putin's war on Ukraine has entered its next phase, one of destruction and slaughter of civilians. It is also a part of Putin's World War, a war on the civilized world of international law, democracy, and any threat to his power, which he declared long ago. 1/13 — Garry Kasparov (@Kasparov63) March 2, 2022

Hoy es Ucrania. Punto

"Hoy es Ucrania, pero mañana las armas de la UE les llegarán a los palestinos para enfrentarse a Israel"

¿O no? Escribo en @ctxt_es https://t.co/dzJTfObGC3 — Pablo Iglesias ?? (@PabloIglesias) March 3, 2022

Hagámoslo

La cuestión no está en decir "no a la guerra" sino en "hacer" no a la guerra — Rosa María Artal (@rosamariaartal) March 4, 2022

Dejemos un huequecito

El alcalde de Coulianes (Francia), después de que Ayuso pidiese "amparo" para tener autonomía fiscal en una reunión de líderes regionales: "No creo que el 'dumping fiscal' sea la mejor manera de colaborar entre regiones". pic.twitter.com/OoJfiOPFEb — El HuffPost (@ElHuffPost) March 3, 2022

El pasado 20 de febrero,publicó en su cuenta en Lomography una foto de varios edificios de Kiev bajo un cielo azul estupendo junto a una especie de lago. La foto está sacada con una Minolta de 1998, en película, obviamente. Y es que en Ucrania hay (o había)a la fotografía analógica que exhiben sus imágenes en esta red social. La vida de Valeriia, que vemos en su galería, tan parecida a la nuestra, nunca va a ser igual., tal vez hasta a suso a ella misma. La tragedia es absoluta. Ayudarles, nuestra obligación.El hilo en Twitter desobre la invasión rusa sobre Ucrania es de una valentía y una clarividencia extraordinarias: el campeón de ajedrez habla sobre la guerra que libra Putin contra el mundo desde mucho antes que este ataque, de cómo, en su opinión, no se detendrá si no le detenemos ahora. Y que para detenerle tenemos que arrinconar la fuerza de Rusia, pero no solo la militar, sino la que ejerce chantajeando con sus reservas de recursos naturales. Kasparov cree quey pide, finalmente, que no tratemos más a Putin como presidente, sino como lo que es: un dictador.Me parece una frivolidad queque haya tirado de ironía en su artículo de Ctxt sobre un editorial que publicaron en El País tras la invasión rusa sobre Ucrania. No es el momento y, evidentemente, no es materia para los textos jacarandosos. No soy tonto: sé que el partido español que tiene vínculos con Putin, si no directos, si indirectos pero muy próximos, es Vox. Lo de Podemos, y no solo de Podemos, es otra cosa: es una. Tan mala que el líder espiritual de un grupo totalmente confundido se permite deslizarse a la risión mientras señala a los periodistas que le corrigen.Puede quepeque de optimismo cuando tuitea: "La cuestión no está en decir 'no a la guerra' sino en 'hacer' no a la guerra". Eso no es pecado. Como no lo es empatizar con la población ucraniana porque lo hacemos con quien ha vivido como nosotros hasta que Vladímirpor el morro. Pero tenemos que ser conscientes de que la única forma de restablecer la paz es hacer frente a Putin de todas las maneras posibles. Lo que estamos viviendo escuyo único precedente es la II Guerra Mundial. No es comparable con nada más.La actualidad es dolorosa y estresante, entre la pandemia y una guerra que nos afecta e interpela directamente. Pero no podemos permitir que se nos escapen otras noticias como el corte que recibicon su propuesta de dumping fiscal durante una cumbre en Marsella: "No creo que sea la mejor manera de colaborar entre regiones", le respondía el alcalde de Coulianes, en Francia. Christophe Rouillon dejaba claro a la presidenta de Madrid quey que solo le ríen las gracias cuando son buenas. También dejaba claro lo que hace Madrid con los impuestos.