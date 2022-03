Vox, más mezquino

Ya aclaramos en su día que mezquino significa falto de generosidad y nobleza de espíritu. No es un insulto, es una calificación. La doctrina de Vox no es noble ni generosa sobre el género, el sexo, la cultura ajena,... Lo de oponerse en Euskadi a la Ley de Igualdad no es sorpresa porque su indolencia frente al machismo disfrazada de denuncia de desigualdad para los hombres apesta a chacinería caducada. El rizo de la mezquindad es impedir una declaración institucional en Madrid en defensa de la acogida en Europa a los refugiados que huyen de la guerra. La suya es la mentalidad que las provoca.