La extrema derecha gana, todos pierden

En resumen

En porcentaje de voto, el tiro el el pie del PP es aún más evidente. Engorda a Vox, sube "solo" punto y medio, 31,7% a esta hora, florece el voto protesta en León o Soria. Y llega la hora de la verdad: si pacta con la extrema derecha, Casado es un cadáver. Si no, también. pic.twitter.com/fPyZe4ZbLB — Xabier Lapitz (@Xlapitz) February 13, 2022

Han venido para quedarse

Abascal: "Hoy se ha vuelto a demostrar la gran utilidad de Vox para detener al frente popular de socialistas, comunistas, separatistas y terroristas en España" pic.twitter.com/DW0Q6DG0sp — El HuffPost (@ElHuffPost) February 13, 2022

Sánchez, la hostia es tuya

Enhorabuena a @alferma1 por su resultado en las elecciones de Castilla y León.



Felicidades a @luistudanca y al @PSOE_CyL por una campaña ejemplar y el gran apoyo obtenido. Sois la alternativa. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 13, 2022

Ni Belarra, ni Díaz

El PP convocó unas elecciones a medida y su deriva ultra sólo ha engrosado a VOX. Pierde la democracia en estas elecciones. UP seguirá diciendo las verdades que nadie más se atreve a decir frente a la corrupción y el ataque a lo público. Gracias @_PabloFdez_ y toda la militancia. — Ione Belarra (@ionebelarra) February 13, 2022

¿"Resiste"?

Convocaron elecciones buscando una mayoría absoluta y borrar al centro liberal español. Nada de eso ha sucedido.

Nuestro proyecto resiste en Castilla y León en un escenario fragmentado y somos más necesarios que nunca en toda España. A seguir trabajando juntos, @FranciscoIgea???? pic.twitter.com/IfsBqdMKVU — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) February 13, 2022

tuiteó sobre la marcha un estupendo resumen de lasdel pasado domingo: "En porcentaje de voto, el tiro en el pie del PP es aún más evidente., sube 'solo' punto y medio, 31,7% a esta hora, florece el voto protesta en León o Soria. Y, Casado es un cadáver. Si no, también". Es así de sencillo: ha sido Vox el partido que se ha comido a Ciudadanos, y no el PP, que ha ligado su presente en Castilla y León y su futuro en España a la extrema derecha, alentando un frente antifascista permanente que tendrá que superar si quiere gobernar.Ni, ni: el nuevoque va a cambiar la política en España, que articula mayorías diferentes y. Y evidentemente, esta no es una buena noticia. Todo empezó con, que fue fagocitado por los naranjas cuando se resistió a ser absorbido en pleno declive, Rivera mostró a los que estaban más a la derecha en el PP que podían votar a otro partido y Vox les satisfizo ideológicamente. El problema en Castilla y León y en España es quehasta llegar a su mejor momento.Pedro Sánchez ha tirado por lo institucional para no tirarse por las escaleras de la entrada principal en Moncloa:, y eso que el CIS le daba como ganador (de eso también habrá que hablar).pese a la subida del salario mínimo y de que el presidente español ha sublimado su capacidad de ponerse de perfil mientras el coronavirus sigue sumando muertos. Si después de la evidencia no apreciamos una autocrítica pública será porque el PSOE ya fía todo al frente contra PP y Vox. ¿Será suficiente?La victoria tiene muchos progenitores, pero la derrota suele ser huérfana:(que despacha los pobrísimos resultados de Podemos en Castilla y León con un tuit en el que se centra en el PP y se refugia en su perfil institucional),y su tirón. Tampoco han arropado a su candidatura en la derrota porque ambas saben que les basta con mover desde Madrid los focos al pacto obligado del PP con Vox. Así desviarán la atención de su acción y el barrunto de que, después de tanto ruido,nunca se ha fijado en Euskadi, pero haría bien en repasar la actualidad política vasca para evitar que su partido acabe como(después de recorridos diferentes, es cierto) y en ambos casos la degradación de lo que fueron ronda la humillación. En el caso de Ciudadanos, lo sucedido en. La, por supuesto,, pero aferrarse al último tablón es, simplemente, innecesario. ¿Cómo salvarse en ese naufragio? No tengo ni idea, pero sí que estamos viendo a otros hundirse sin remedio.