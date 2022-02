La tecnología nos atonta. A unos más que a otros

Pues vale

La tecnología bien utilizada

Y la mal usada

Ruidos de tenedores y voces: Hermann Tertsch interviene en el Parlamento Europeo desde un restaurante https://t.co/PMLOmxwAbl Escribe @andresgil pic.twitter.com/QiSw1BSM2R — elDiario.es (@eldiarioes) February 7, 2022

Que alguien le diga que pare

#LoMásVisto | Casado dice que Batet "miente" y que Sánchez "sabía" cómo eran los votos telemáticos en la reforma laboral: "No ha pasado ni en Caracas ni en La Habana. Ha pasado en España, en un parlamento serio con dos esculturas de los Reyes Católicos" https://t.co/iXLfBCRXW6 pic.twitter.com/7Niw82YEcu — Europa Press (@europapress) February 7, 2022

Igual ni ha encendido el ordenador

Ayer adelantábamos en @elconfidencial la salida de @Albert_Rivera del bufete Martínez-Echevarría. Hoy, las razones de su adiós: le negaban ejercer la presidencia, no le concedieron el capital social pactado y tampoco pagaban el variable. Con @RuthUgalde https://t.co/PltUoHEFoD — Pedro del Rosal (@pedro_delrosal) February 8, 2022

: si abandona Europa pierde mucho más, pero infinitamente más, la empresa que la ciudadanía del continente. Pocos echarán realmente de menos la red social que le dio nombre (aunque ahora se llame Meta). Lo de Instagram puede doler un poco más, sobre todo, a la gente más joven, pero este segmento. Incluso si no nos deja sin WhatsApp pasaremos a Telegram sin esfuerzo y hasta con mejoras. Por su parte Zuckerberg pierde su segundo mejor cliente después de los estadounidenses. Así que ya puede amenazar€ Y tragar.Suelo recurrir a quepero sé que no es verdad: la tecnologíy gracias a ella, sin ir más lejos, tenemos varias vacunas contra una pandemia mundial en tiempo récord. No solo eso: "Tres parapléjicos'inteligente' de estimulación nerviosa" (RTVE). El titular es extraordinario pero esto es lo que más me ha emocionado: "Pudieron dar los primeros pasos un día después de que les implantaran por primera vez los prototipos". A veces tenemos la oportunidad de recordar que, y pienso aprovecharla.Lo deinterviniendo en elen el que, además, le mandan callar otros comensales, es el mejor ejemplo de cómo la tecnología puede estar mal utilizada: que puedas llevarte el iPad a comer y conectarte con un pleno no significa que sea buena idea hacerlo. Pero está bien que lo haya hecho: todo lo que ayude a proyectaajustada a cómo es realmente será bienvenido y aprovechado, como hacen en Eldiario.es. Este vídeo es, sin duda, uno de los mejores del año en comunicación política, y solo acaba de empezar febrero.Cada día me cuesta más ver las intervenciones de. Prefiero leer las crónicas (ejercicio que siempre he disfrutado) porque soy de los que se azoran cuando ven a otra persona (persona y no nazi) ponerse en ridículo. Y el líder del PP lo está haciendo a diario tanto en el Congreso como en la. Sin entrar a valorar su oda a la remolacha azucarera,es un insulto a la inteligencia media: "No ha pasado ni en Caracas ni en La Habana. Ha pasado en España, en un parlamento serio con dos esculturas de los Reyes Católicos".Confieso que he leído con cierta delectación varias noticias sobre cómo, pero me quedo con esto de Pedro del Rosal: "Ayer adelantábamos en El Confidencial la salida de Albert Rivera del bufete Martínez-Echevarría. Hoy, las razones de su adiós: le negaban ejercer la presidencia, no le concedieron el capital social pactado y tampoco pagaban el variable". Dicho de otro modo:de él (y acertaron) y el de Ciudadanos es de los que funciona solo con la pasta por delante. La cultura del esfuerzo es para los tuits y para los pobres.