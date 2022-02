El esperpento, sainete o entremés español

Todo

A ver si lo he entendido:

Todo fue propio de unen el Congreso de los Diputados la tarde del jueves: el, eldel diputado del PP, Alberto Casero, y el inicial de Meritxell Batet al contabilizar y anunciar el resultado. Podemos llamarlo: la política española ha demostrado una flexibilidad inesperada para retorcerse innecesariamente porque, al final, todo termina como siempre.en las formas y los fondos de UPN, en las trampas del PP ni en su abrazo con Vox, ni nos sorprende ya la suerte de Pedro Sánchez, el más iconoclasta saliéndose con la suya.no ha entendido nada y lo peor es el motivo: porque no quiere entenderlo. "Esta tarde por unos segundos ha ganado el 'no' pero solo se han levantado a aplaudir PP y VOX. ¿Por qué los demás partidos que han votado contra la reforma no han celebrado su victoria?", tuiteaba el de Podemos. Y seguro que sigue creyendo que su pregunta es pertinente, como si quien celebraba algo no celebrase un cambalache injustificable, como si no hubiese oído los discursos de Esteban o Rufián, o como si el Congreso fuese un circo., pero Asens lo ha logrado holgadamente.Andadejando, como si su partido fuese el PSOE y este no tuviera nada que ver con el PSE€ O con el PSN, que fue el que accedió a un trato con UPN a cambio de unos votos que, para colmo, no se dieron. Ramón Alorriz explicaba en Twitter que ellos sí habían "cumplido" con los de Navarra Suma, a lo querespondía con acierto: "Pues hablar claro es de agradecer. Lo del intercambio es un cambalache que dice muy poco de PSN y de UPN. De hecho contribuye al descrédito de la política. Efectivamente, de esto último es de lo que hablamos.también tuiteaba con una claridad indiscutible: "es un vividor. Tipo simpático, sin duda, pero un jeta del quince. Espero que hoy sea el principio del fin de su carrera. Y a ver de qué vive. Lo dees peor. Mala persona sin matices. Lo peor de lo peor de la política". Ambos demostraron de qué madera estaban hechos mintiendo a su partido, dando la espalda a un acuerdo, sorprendiendo en la votación y volviendo después a sus despachos. No puedo ni imaginarme la situación ni la cara dura que hay que tener para provocarla. Si algo aprendes en política es que el camino es más largo que ancho.La jugada del PP, de la mano de Vox, con la colaboración necesaria de UPN y la sorpresa desagradable de Alberto Casero, es una. Y el resultado de la votación es lo de menos. En este caso, en el medio elegido va el mensaje:. "Entre lo de ayer del Congreso y lo de Lorca hay más en común de lo que parece. Hay partidos que están intentando derrocar a los gobiernos de izquierdas a golpe de deslegitimar la democracia y sus instrucciones. Jugar al descrédito y a la legitimación del todo vale por obtener el poder", tuiteaba Verónica Fumanal. Jugadas que se suman a las anteriores.