Bien por él

Pero este sí es un jeta

EL hijo de John Lennon va a subastar NFTs de algunos objetos de colección de su padre. Pero los NFT sólo. Los objetos físicos se los queda él. pic.twitter.com/3HFlaLVAZR — Angel Jiménez de Luis (@angeljimenez) January 25, 2022

¿No quieres "neobancos"? Atiende personalmente

Andorra, sin servicio de Internet

Twitch para un reallity

4 episodios, 6 parejas de streamers en cada programa compitiendo por ver quién cocina mejor y tan solo un ganador.



Tres jueces que decidirán quién gana.



Este martes 1 de febrero primer capítulo de Disaster Chefs en mi canal de Twitch. pic.twitter.com/PSJnUJNkVH — Ibai (@IbaiLlanos) January 25, 2022

, un estudiante de informática en Java, se ha hecho, su constancia y una novedad tecnológica. Desde que cumplió 18 años, según leemos en Gizmodo, este chico se ha sacado un selfie diario con su ordenador. Ahora se ha lanzado a vender su colección de autorretratos con la tecnología NFT, esa que permite poseer una imagen que nadie puede copiar. Pues para su sorpresa, sus fotos empezarony a incrementar su valor hasta los 1,2 millones de dólares. En su propio Twitter, Ghozali ha confesado que no sabe explicar a sus padres cómo se ha hecho millonario.Lo de Ghozali no tiene nada que ver lo que ha hecho, que "va a subastar NFT de algunos objetos de colección de su padre. Pero los NFT sólo. Los objetos físicos se los queda él" (Ángel Jiménez en Twitter). Es decir: Julian Lennonque pertenecieron a su padre. Líneas de código exclusivas, eso, sí, como la tecnología permite, pero él seguirá siendo el poseedor de la colección de objetos personales.de esas que últimamente salen asociadas a cada nueva innovación. Solo falta un influencer hinchando el valor como si de una burbuja, por ejemplo, se tratase.(en menor medida las cajas de ahorro, y eso hay que ponerlo en valor) está disparándose en el pie: su proceso de digitalización, que no responde a ninguna demanda de la clientela y solo lo hace a la maximización de los beneficios, les ha generado una, la de los¿Para qué voy a quedarme con una entidad que cierra sus oficinas si me ofrece más ventajas y exactamente el mismo servicio telemático otra que ni siquiera tiene locales? Si la banca quiere generar confianza, especialmente entre sus clientes de toda la vida, ya conoce el camino que tiene que desandar.La famosasolo ha servido para que parezcan menos graves algunas barrabasadas sin fundamento hasta llegar a Anonymous. Pero la mayoría de ataques siguen sin tener sentido y, en todos los casos, los ejecutan. Incluso aunque me parezca mal que algunos youtubers españoles se hayan mudado a Andorra para no pagar impuestos, peor me parece que la ciudadanía andorrana se vea perjudicada por ataques de denegación de servicio. Lo divertido del asunto es que la empresa que provee de Internet al principado es pública. ¿Subirán los impuestos para mejorar la seguridad?Las llegadas defueron importantes en la evolución de los usos y costumbres de las y los usuarios de Internet: plataformas principalmente móviles de consumo de contenido audiovisual de pago a las que se suscribían las y los más jóvenes. El segundo, además, con abundante contenido pornográfico (pagar por sexo on-line puede suponer el verdadero cambio generacional). Lo que no esperábamos es que en Twitch acabaríamos viendo: Ibai Llanos ha organizado un concurso de cocina en sus cocinas entre famosos de la red social. La bajona.