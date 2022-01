La venganza de Johnson: A punto de eliminar el canon de la BBC

"Figura estelar"

Me parece que la chulería de Martín Villa tiene muchos rasgos comunes con la chulería de Mikel Antza. Cada uno con su estilo propio, pero los dos sugiriendo un "aquí estoy yo, figura estelar, y que, por mis cojones, no me toquen" — Iñaki Garcia Arrizabalaga (@igarri_naiz) January 23, 2022

"Una sociedad caprichosa"

Así es como una sociedad caprichosa se ríe de los millones de torturados y asesinados en los campos de concentración. Comparaciones que banalizan el mal absoluto pic.twitter.com/ss1lZTYl1c — pello salaburu (@psalaburu) January 23, 2022

"Impresionante"

Impresionante este campo de cuarentena que China construye a lo largo de una autopista de Anyang, en el centro del país. No parece que vaya a abandonar la estrategia de Covid Cero con estas infraestructuras, aunque sean temporales.pic.twitter.com/MuX79TDicm — Zigor Aldama ?? (@zigoraldama) January 22, 2022

"Se venga"

Boris Johnson, a punto de eliminar al completo el canon de la BBC, que supone 3/4 de su financiación. Si lo logra, habrá destruido la mejor TV pública de la historia. Se venga por, a su entender, haber mantenido una postura proeuropea ante el Brexit. pic.twitter.com/IP7TwmIvpG — HéctorLlanosMartínez (@HLMartinez2010) January 17, 2022

Un poco de autocrítica

24 de enero. ¿Oís eso?

Son los cientos de noticias sensacionalistas que han bombardeado durante semanas con la llegada de una "Filomena 2.0", estrellándose con la cruda realidad del día de hoy. Os han engañado, y el que menos culpa tiene es el niño.

Dosis de ciencia para todos. pic.twitter.com/BI6ksLiAwY — MeteoMadrid (@carlosweder_) January 24, 2022

No puedo añadir nada a la columna deAlbisu del pasado fin de semana: a mí también me provocó tristeza ver que en Euskadi sigue existiendo presión para mezclar a verdaderos intelectuales con otros más dudosos y, entre todos, que parezca que son multitud quienes. Personalmente, estoy mucho más cerca de las víctimas, como Iñaki García Arrizabalaga: "Me parece que latiene muchos rasgos comunes con la chulería de Mikel Antza. Cada uno con su estilo propio, pero los dos sugiriendo un 'aquí estoy yo, figura estelar, y que, por mis cojones, no me toquen'".Pello Salaburu habla depero yo creo que más bien se trata de unaque, entre todos, medios de comunicación, incluidos, hemos construido. Y con estos mimbres hacemos cestos que podemos llenar de tontos, como quien "en los campos de concentración. Comparaciones que banalizan el mal absoluto", como continúa su tuit, que ilustra con la imagen de quien pone al mismo nivel la vacunación contra el coronavirus con el nazismo. Quien es capaz de hacerlo y de aplaudirlo, se autorretrata y guapo y listo, no sale, precisamente.En las sociedades infantilizadas viven los individuos incapaces de(la mayoría, sin embargo, sí lo hemos hecho porque entendemos lo que es la solidaridad y un objetivo común) podrían pasarse un rato por China, donde la libertad es algo permanentemente supeditado al régimen: "Impresionante esconstruye a lo largo de una autopista de Anyang, en el centro del país. No parece que vaya a abandonar la estrategia de Covid Cero con estas infraestructuras, aunque sean temporales", leemos a Zigor Aldama en Twitter.Estamos tan pendientes de lasque casi nos olvidamos de que ha llegado la fecha en la que el Prime Minister pretende acabar con una de las instituciones del Reino Unido: "Boris Johnson, a punto de, que supone tres cuartas partes de su financiación. Si lo logra, habrá destruido la mejor televisión pública de la historia. Se venga por, a su entender, haber mantenido unat", tuitea Héctor Llanos. Parece que, de momento, ese canon se congelará, lo que es un evidente intento de presión a un sistema audiovisual modélico.La sociedad infantilizada de la que formamos parte no se explica sin unos. ¿Qué fue primero, el comportamiento de la ciudadanía o la oferta informativa? Realmente, da igual: es evidente que Internet nos ha idiotizado como personas y como periodistas (y lo dice uno que escribe únicamente de lo que ve on-line), y el último ejemplo de momento es el de lade nieve previsto por un método acientífico y que, como es evidente, no se ha dado. Que sí, que de algo hay que hablar más allá del covid, pero o nos ponemos serios o no tendremos donde ponernos.