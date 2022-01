La calidad del debate

Ni mentiras ni hostias

El democráta respeta siempre la opinión discrepante, pero no admite la mentira. Por eso las redes sociales no me parecen democráticas: propician el vapuleo de los discrepantes mientras ensalzan a los mentirosos. — Ramón Salaverría (@rsalaverria) January 3, 2022

No quieren entender

Nunca he sido partidario de usar la opción de Twitter de no permitir respuestas, pero de verdad que es desesperante esa relación inversamente proporcional entre comprensión lectora y ganas de comentar con cualquier estupidez. — Fernando Arancón (@FernandoArancon) January 2, 2022

¿Existe el debate público?

Muchas gracias por todas las muestras de solidaridad hacia el Círculo de Bellas Artes, hacia la @lapeceracba y hacia sus trabajadores. Estoy perplejo por la falta de empatía de algunos comentarios, pero supongo que es un reflejo de la calidad de nuestro debate público. — Valerio Rocco Lozano (@RoccoLozano) January 1, 2022

Así

Y llega el metaverso

Empiezo fuerte y lo hago porque sé que Ramón Salaverría no tiene que recurrir a palabras gruesas para que le demos la razón: ". Por eso las redes sociales no me parecen democráticas: propician el vapuleo de los discrepantes mientras ensalzan a los mentirosos". El profesor lo escribe así de bien y yo que soy de Ezkerraldeaintento zanjar el tema con contundencia. Es cuestión de estilos, pero es innegable que el tuit Salaverría no puede ser más cierto ni más concreto: describe lo que sucede. El problema es que sucede a diario.Fernando Arancón también ha empezado el año reflexionando sobre la utilidad del debate en Internet: "Nunca he sido partidario de usar la opción de Twitter de no permitir respuestas, pero de verdad que es desesperante esa relación inversamente proporcional entre comprensión lectora y ganas de comentar con cualquier estupidez". No obstante, yo también iría más allá en este caso:. Los más tontos de su pueblo, esos son los que responden mayoritariamente en Twitter y arropados por el anonimato.El director deldenunciaba en Twitter que no había aparecido la reserva para 30 comensales que tenían en Año Nuevo y que, además, la persona que la cerró no respondía al teléfono. Cómo serían las respuestas para que cerrase su hilo así: "Estoy perplejo por la falta de empatía de algunos comentarios, pero supongo que es un reflejo de la calidad de nuestro debate público". Me temo que no hay debate público y que han intentado engañarnos quienes nos vendían como tal los replies en Twitter. En eso es en lo que debemos afanarnos: en desempoderar a quienes los interesados empoderaron.Uno siente cierto orgullo por que(como las de Julia Otero a Cristina Pardo)parándolos. En su caso, lo ha hecho con el del patrimonio de Irene Montero: "No es verdad, es un bulo, y aquí no se habla de bulos". Y el recadito para quienes sí lo hacen tampoco está de más: "De periodistas tienen lo que yo de bombero torero". Si queremos un debate público de verdad, y este solo es posible en los medios, los periodistas tenemos la obligación de implicarnos y remangarnos.Tenemos claro queque pueden darse en Internet y, sin embargo, alguien ha decidido darles una nueva oportunidad con el metaverso, esa especie de mundo paralelo virtual (como SecondLife pero actualizado) en el que algunos ya compran hasta parcelas. ¿De verdad nadie ve que van a colonizarlo rápidamente los más tramposos para esperar, desde dentro, a los más incautos? Muchos de quienes sí ven esa maldad no tendrán reparos en montar su business, y ahí es donde el riesgo se multiplica. ¿No tenemos remedio?