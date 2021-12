¿Pueden dejar de decir tonterías?

Vasallo viral

Haz RT si quieres que nuestro querido rey emérito Juan Carlos I regrese a España por Navidad a ver a su familia contra el criterio de Moncloa. — Javier Negre (@javiernegre10) December 13, 2021

Qué exceso

Pablo Casado, sobre el caso de Canet de Mar: "El presidente Kennedy tuvo que mandar en 1962 a las tropas federales a escoltar a los alumnos frente a la segregación racial. Tiene que haber presidentes como Kennedy, es lo que está faltando hoy en el Gobierno de España" pic.twitter.com/YdUfcVPBaa — El HuffPost (@ElHuffPost) December 14, 2021

Y ahí va lo anteúltimo

Los "dibujos en Euskera" que según el líder del PP "desprotegen a la infancia" son las mismas producciones que emite Netflix, la BBC o Canal Sur. Es entonces el idioma el problema para el señor Casado? Una lengua cooficial que hablan algunos de sus votantes en Euskadi? https://t.co/NEfrGAo2tJ — Iñaki López (@_InakiLopez_) December 15, 2021

Recortar impuestos lleva a esto

Y el "España va bien", a esto otro

Javier Negre dice que es periodista, pero lo suyo es hacer un show colaboracionista con el que intenta mantener frescos en la boca de la ciudadanía los temas que interesan a la extrema derecha. En los años 60, en EE.UU., a eso lo llamaron la estrategia de la pasta de dientes. Y para ello utiliza Twitter sin vergüenza ni miedo a que le señalen como nazi y tonto del pueblo a la vez. Este es uno de sus últimos tuits que sirven como ejemplo casi perfecto de todo lo que acabo de describir: "Haz RT si quieres que nuestro querido rey emérito Juan Carlos I regrese a España por Navidad a ver a su familia contra el criterio de Moncloa".Si Pablo Casado alcanza la presidencia del gobierno español el problema que ha tenido Pedro Sánchez con sus tuits antes de ser presidente, que siempre volvían a modo de chanza, va a parecernos todavía más nimio: lo que está dejando el del PP para la hemeroteca de los excesos y los despropósitos solo jugará en su contra. Ahí va lo último "sobre el caso de Canet de Mar: 'El presidente Kennedy tuvo que mandar en 1962 a las tropas federales a escoltar a los alumnos frente a la segregación racial. Tiene que haber presidentes como Kennedy, es lo que está faltando hoy en el Gobierno de España'" (El Huffington Post).El desprecio a las lenguas cooficiales con el castellano que Pablo Casado ha querido explicitar en el Congreso solo le ubica entre los bárbaros capaces de destruir todo lo que no son capaces de entender. Iñaki López ha estado muy acertado con su tuit sobre lo que todas y todos pudimos oír, por desgracia: "Los 'dibujos en Euskera' que según el líder del PP 'desprotegen a la infancia' son las mismas producciones que emite Netflix, la BBC o Canal Sur. ¿Es entonces el idioma el problema para el señor Casado?". Si alguien piensa que Doraemon o la Abeja Maya son censurables solo cuando hablan en euskera está claro lo que piensa.Ojo, que la alternativa a Pablo Casado hoy es Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid que "pide por carta a Almeida que le perdone 17 millones del IBI de hospitales y juzgados para invertir en sanidad" (Eldiario.es). La respuesta del Ayuntamiento "ha sido un no rotundo" porque "sin recaudar esos fondos se pondría en riesgo las arcas municipales". Y llegamos a lo importante: "La petición llega solo unos días después de presentar unos Presupuestos donde el Gobierno regional aplica una rebaja de más de 300 millones de euros en el tramo autonómico del IRPF que beneficia sobre todo a las rentas más altas"."Vacunación, vacunación, vacunación", este fue el mantra de Pedro Sánchez antes del verano y durante la temporada estival pese a que algunos presidentes autonómicos, entre los que se incluía el lehendakari Urkullu, le pedían instrumentos para reforzar las medidas de prevención. Ahora que todo el mundo está convencido porque así se lo hicieron creer de que la vacuna te da superpoderes, toca volver a la mascarilla a todas horas e imponer el pasaporte sanitario. En resumen: la ministra Darias se desgañita en contradecir al Sánchez de verano pero, como casi siempre, aquí no ha pasado nada ni nadie asume su responsabilidad.