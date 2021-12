Más sensibilidad... y más decencia

Sí, es mierda

No todo el mundo puede soportar la cantidad de mierda que se le vierte por redes. Para quien no esté acostumbrado y tenga una enfermedad mental puede ser insuperable. Nadie de los que hayan participado hará autocrítica. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) December 13, 2021

Y más decentes

En España hay más de 10 suicidios diarios. Hay que hablar de salud mental, hay que invertir, poder hablar de qué te sucede cuando duele el alma.

Y también hay que empezar a ser más amables, más bondadosos, darle un giro a esta sociedad que claramente no funciona. — ANA MILÁN (@_ANAMILAN_) December 13, 2021

¡Toma Product Placement!

Nuestra crítica de Celebrity Bake off, un concurso de cocina sin humillaciones, ni jueces irritantes, ni bromas casposas, ni tres horas de duración. Vamos, que no es como Masterchef. Por la insigne y afamada @mariolacubells. https://t.co/VZ2oOWHrSL — Mikel López Iturriaga?????? (@mikeliturriaga) December 14, 2021

Más carroña

La @ComunidadMadrid está dispuesta a escolarizar inmediatamente a cualquier alumno acosado al que se le niegue su derecho constitucional a estudiar en español.



Aunque esto no es la solución sino un parche. Los nacionalistas pretenden expulsar a los españoles de su propia tierra. pic.twitter.com/M5TJFv82f2 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) December 13, 2021

Si lo sabes, ¿por qué lo tuiteas?

ÚLTIMA HORA: Meritxell Batet no retirará el acta de diputado a Iván Espinosa de los Monteros, pero lo mirará con cara muy seria. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) December 14, 2021

El suicidio de, después de haber sido una de las sonrisas y voces más reconocibles del cine español, después de participar en un reality show de La1 y después de haber sidopor sus intervenciones en ese programa, tiene que servir para sacudirnos un poco porque, sin duda, lo necesitamos. Antonio Maestre lo ha tuiteado muy bien: "No todo el mundo puede soportar la cantidad de mierda que se le vierte por redes. Para quien no esté acostumbrado y tenga. Nadie de los que hayan participado hará autocrítica"., que es una tuitera estupenda además de actriz, también acertaba con su mensaje: "En España hay más de 10 suicidios diarios. Hay que hablar de salud mental, hay que invertir, poder hablar de qué te. Y también hay que empezar a ser más amables, más bondadosos, darle un giro a esta sociedad que claramente no funciona". Con toda la humildad, creo que también, porque Internet y Twitter, especialmente, nos muestra cada día lo peor de nosotros mismos: a los chulos, a los prepotentes, a los acosadores y a los cobardes.Que somos una, sin vergüenza y empoderada para exigir sin asumir responsabilidades lo demuestran tuits como este de, que ha aprovechado el fallecimiento de Forqué y su paso previo por Master Cheff para promocionar, por lo menos, su página web, si no el espacio de Amazon del que también habla. Sí, hombre, sí que Mikel es muy majo con la cámara delante (norma general en su equipo), pero esto es lo que le sale después de una desgracia, y lo mantiene, y no se arruga, yy, como dice Maestre, está lleno de mierda.Fenómenos como el deno serían posibles si no estuviéramos acostumbrados a las aves carroñeras y adormecidos ante los ataques gratuitos que en Twitter perpetran hasta políticos, especialmente los fascistas y especialmente contra periodistas (fascistas de allí y de aquí, como siempre). Esta vez, lo de la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha sido un ataque, sino un ejemplo de lo que es arrancar el hueso de la carne a una presa al ofrecer losa la familia catalana que se ha visto atacada (y esto tampoco es defendible) por obligar vía judicial a que haya más castellano en Canet de Mar.no debería de ser diputado porque no tenía que haber obtenido los votos necesarios para lograrlo. Pero lo ha hecho. Que ahora haya sido condenado en firme, solo unos días después de presentar a su partido como el defensor de la clase trabajadora española, es solo un ejemplo más de qué es y de dónde no debería de estar. Pero, así que las comparaciones con el caso de Alberto Rodríguez, al que Batet expulsó del Congreso, son capciosas. Todas ellas. Por muy listos que parezcan quienes las hacen.