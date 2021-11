Todas las pandemias

Pero, ¿qué pensabais que era una pandemia?

Hablando del más tonto del pueblo€

"Nosotros no odiamos a las mujeres ,en nuestro partido hay muchas mujeres de gran valía *casi tanto como la de los hombres"

Portavoz de vox en Móstoles. pic.twitter.com/MSXyERRpKq — Noelia Posse/?? (@Noelia_posse) November 25, 2021

"Llamar fascista a Vox es libertad de expresión"

¡Se acabó! Perdieron los fascistas.



Tras 2 años y 9 meses de recursos han archivado la querella por la que VOX me pedía 4 años de cárcel



La justicia ha confirmado que llamar fascista a VOX es libertad de expresión https://t.co/LSyC76Uksh — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) November 24, 2021

Lo que "preocupa muchísimo" a Díaz Ayuso

Díaz Ayuso: "Quieren imponer el euskera a través de la televisión navarra para incrementar cada vez más, y como arma arrojadiza, el euskera. De manera que unas personas tengan más derechos a acceder a la función pública que otras y volver a dividir... me preocupa esto muchísimo" pic.twitter.com/8X4CYdevZx — El HuffPost (@ElHuffPost) November 23, 2021

Marca de la casa

Este titular de Público ilustra perfectamente el momento en el que vivimos:para impedir la llegada de una nueva variante de la covid". Es decir: estamos en una situación tan delicada que instancias supranacionales planean limitar el movimiento de personas por el Planeta para que no se agrave la pandemia que nos asola. Que nos asola. Lo repito esperando que los más tontos del pueblo dejen de decir que esto ya ha pasado y de comportarse como auténticos descerebrados. Esto es una pandemia mundial, y de esto llevamos hablando desde marzo de 2020.Puede que a Israel Díaz López le fallara el subconsciente, pero soy de los que cree que el portavoz de Vox en el ayuntamiento de Móstoles dijo exactamente lo que quería decir y que en su cabeza suena de lo más lógico pronunciar y opinar queY por eso hasta las dejan participar en política. Así de "generosos" son los varones que lideran la ultraderecha española. Lo peor, en cualquier caso, no es lo que dijo Israel Díaz, sino cómo lo justificarán (y se autojustificarán)que tienen que convivir con eso y con ellos.me cae bien desde que en Twitter nos conocíamos casi todos, y creo, simplemente, que lo controvertido que resulta y lo contradictorio que en ocasiones parece, es fruto de lo mucho que escribe, tuitea y dice en las tertulias. Pero todo eso queda en un segundo plano después de lo que su acción nos ha regalado: "¡Se acabó! Perdieron los fascistas. Tras 2 años y 9 meses de recursos han archivado la querella por la que Vox me pedía 4 años de cárcel. La justicia ha confirmado que l". Gracias a Maestre sabemos que llamar a las cosas por su nombre no es delito.Parece que aAyuso no le preocupa qué va a pasar en Madrid en pleno repunte de la pandemia después de haber encabezado la revolución de la "libertad" frente a las medidas de precaución. Lo que a la presidenta de la comunidad le "que emite en euskera, lo que liga a, atención, "que unas personas tengan más derechos a acceder a la función pública que otras". Toma ya, Pablo Casado. Qué requiebro, qué manera de cazar ideas con el lazo y unirlas entre sí, qué forma de tomar posición en la política nacional. Qué cara más dura.El PP está haciendo de la jeta de adamantium un rasgo distintivo. Hace tiempo ya que han generado una superpiel que les impide sonrojarse, pero lo que estamos viendo últimamente es abrumador: los casos de corrupción son de otro PP,ha convertido el derecho a la cañita en la mejor cortina de humo para sus políticas neoliberales, Casado asiste a una misa franquista y deja a la ciudadanía que piense si es facha o medio lelo, y el PP "'" (Eldiario.es). Si falta hormigón armado en las obras de Euskadi y España no será por la crisis de suministros, es porque lo guardan todo en Génova 13 para tratamientos faciales.