Más máscaras que mascarillas

Así son

Es fascinante cómo los policías españoles ultras se manifiestan con caretas que representan la cara de un terrorista. La reapropiación irreflexiva de terminología y símbolos ajenos por la ultraderecha lleva a estos disparates afterpop. pic.twitter.com/aL527j0qNS — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) November 24, 2021

Y así hizo el día

Cataluña:



Si quieres español, paga.



Vaya, lo que hacen las élites nacionalistas y de izquierdas con sus hijos.



Los demás, los que no se lo puedan permitir, a tragar. pic.twitter.com/hVFMSEOult — Toni Cantó (@Tonicanto1) November 24, 2021

Nos lo traerán los reyes

¿Qué sabían en Bildu?

Hoy es Black Friday

Agentes manifestándose con laen contra de unay jaleados por sindicatos policiales que nacieron al calor de Ciudadanos y engordaron con los anabolizantes de Vox (como tantas otras cosas). Sí, amigos, en estos tiempos tan extraños lo estamos viendo todo. También en Euskadi, por cierto. El geniallo tuiteaba así: "Es fascinante cómo los policías españoles ultras se manifiestan con caretas que. La reapropiación irreflexiva de terminología y símbolos ajenos por la ultraderecha lleva a estos disparates afterpop".ha tenido una semana de esas que a todas y todos nos gusta tener en el trabajo: una tarea sencilla pero relevante, de las que lucen. En un tuit ha justificado su sueldo: ". Vaya, lo que hacen las élites nacionalistas y de izquierdas con sus hijos. Los demás, los que no se lo puedan permitir, a tragar". Lo escribía después de la sentencia que obliga a Catalunya ay de que Colau plantease que fuera la privada la que completara la oferta. ¿Serían concertados esos centros? ¿No son las élites de derechas las que eligen esos centros privados en español?Entre distopías materializadas a golpe de porra y tuits desde Madrid a precio de oro, menos mal que podemos contar siempre con titulares como este de Vozpópuli:. ¿Vendrá? ¿No vendrá? Si viene, ¿dónde dormirá? ¿Celebrará la Nochebuena con sus hijos y su nuera? ¿Irá Urdangarín? ¿Y Elena de Grecia? ¿Cuántos cubatitas se tomará Froilán? ¿A qué hora empezarán a pimplar? ¿Irá el novio de Victoria Federica a conocer al abuelito? ¿Pondrá música después de cenar? ¿Qué regalos traerá? ¿Y cuánto nos costará el convite?Me sorprendió muchísimo la posición de Bildu cuando el Gobierno Vasco anunció su idea de: la defensa de losque hizome sonó muy extraña porque si algo no me esperaba era esa pesca en un caladero tan minúsculo y revuelto. Esta semana leíamos en Eldiario.es "el perfil de los no vacunados, según el CIS:". Voxeros aparte, que están ya radicalizados, lo de los abstencionistas no lo vi venir, pero sí lo hicieron, está claro, en de Bildu. Nadie les negará el olfato. Tampoco el mal olor.Hoy es el, pero también puede ser: "Un estudio español revela que el precio del 73% de los productos vendidos online es incrementado antes del Black Friday para ofrecer un mayor descuento" (Cagencia.es). No solo sucede eso, que lo hemos visto casi todos: es que el Black Friday es una. Un invento no solo americano, que eso no es malo en sí mismo, sino a la americana: las grandes empresas son las que compiten entre sí, las de lasque acaban con el cartón y el planeta, y lo local sufre por sumarse sin apenas retorno positivo.