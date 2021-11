EAJ-PNV exige reparar el expolio franquista

Casado, doble mentira

Reparar el expolio

El retorno de la Dama

Censura en Movistar+

Un chalet para Ana Guerra

Buenos dias sólo al vecino de Ana Guerra pic.twitter.com/YdberCMPcS — telemagazine (@telemgzn) November 16, 2021

En una interpelación en el Congreso al presidente del gobierno español,le preguntó: "¿Usted viene aquí a presumir de sus, señor Sánchez?, ¿Con 120.000 fallecidos ni siquiera reconocidos por su Gobierno?, ¿Con el país que tiene más número de víctimas por la pandemia en base a su población relativa?". En maldita.es recogen que, según los datos que recopilan investigadores de la Universidad de Oxford, por población,a causa del coronavirus. Además, nada confirma la supuesta cifra de muertos. Cada día se parece más a Abascal en su aritmética inventiva.La nuevadebería garantizar, a juicio de EAJ-PNV, la devolución a las instituciones vascas de toda lapor el régimen franquista. Así queda recogido en una de las cinco enmiendas que los jeltzales han registrado al proyecto que tramita el Congreso. La reivindicación viene de lejos, se lo hemos oído reclamar con reiteración e insistencia a su portavoz en Madrid,. La reparación del expolio sufrido durante la guerra civil y la posterior dictadura es una cuestión de justicia. Más si se tiene en cuenta que su única finalidad fue la obtención de datos para laEl préstamo o devolución de laal lugar donde fue descubierta puede levantar una importante polvareda política. La escultura parece rodeada de polémica. En 2017, tras una remodelación de 100 millones de euros, el Museo Arqueológico de Madrid, donde está ubicada, descubrió que en su "hermética" urna se había colado una hormiga. Para el 125 aniversario de su descubrimiento la alcaldía ilicitana ha, el ministro Iceta se comprometió a ello. No sólo a eso, el retorno de gran número de piezas a su lugar de origen ha acarreado el rechazo de los defensores delLa acusación de plegarse a la censura de la ultraderecha planea sobre Movistar+.denuncia en un tuit que "en los despachos deúnica y exclusivamente de Vox". No ha sido el único,, antiguo colaborador de la plataforma,. El humoristaapunta en la misma línea, así como El Mundo Today que denuncia que la eliminación o desaprobación de contenidos versan siempre sobre, aunque incluyen otra temática condenada a la exclusión, la casa real. ¿Acaso pensaban ustedes que todo esto era cosa del pasado?.Todos los que tenemos unhemos esbozado una sonrisa. Tener una vecina pianista y otro aficionado a la guitarra puede resultar intrascendente si, como en mi caso, las horas a las que ensayan no son intempestivas. Sin embargo, artistas profesionales que ejercitan sus dotes en tus horas de sueño pueden resultar un suplicio. Así sucede con la, la triunfita tiene por costumbre desplegar su talento en las horas de descanso de los demás. En la presentación de su último disco uno de sus convecinos le ha deseado que tenga muchísimo éxito paray les deje descansar.