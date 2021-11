Traicionera hemeroteca

El autobús del rey

53 años.

La primera vez que coge un autobús.



El preparado le llaman. pic.twitter.com/cclC9XIo5H — Capitán Swing (@Capitan_Swing) November 15, 2021

Pistoletazo de salida

Mentiras laborales

Se te ha caído esto, figurita del portal de Belén.?????? pic.twitter.com/JstWm8N3DG — santiago (@sar31_santiago) November 14, 2021

Un simple gesto

La reducción depuede llevar a la expresidenta de la Comunidad de Madrid,, al banquillo de los acusados. La Fiscalía Anticorrupción la ha puesto en su punto de mira y ha solicitado su imputación. La hemeroteca es tozuda y tiende siempre a morder la mano del que la alimentó. En El Plural recuerdan un tuit suyo de 2014, "Posibilidad de ordenar la prisión inmediata no eludible con fianza para políticos y cargos públicos i". Siguiendo su propia doctrina, desconocemos si solicitará su voluntario ingreso en la cárcel en caso de ser inculpada.ha subido a unen su vida, así recogen los medios el recorrido que ha realizado el monarca en el transporte urbano de Madrid. Pero no piensen ustedes que se ha estropeado el coche oficial, la razón es que han celebrado este lunes el 75º aniversario de la Empresa Municipal de Transportes de la capital española. Para ello, Felipe VI y su esposa Letizia, han realizado, en un vehículo público casi vacío. Allí han escuchado las explicaciones del primer edil y se han hecho fotos con los escasos ocupantes. Los memes han estado a la altura de la ocasión.El acto político en el que participóha tenido un curioso recorrido en las redes de Podemos. Comenzó con un absoluto ostracismo, ya que las participantes fueron a título personal y no se invitó de forma oficial a la formación morada. No acudieron al encuentro, ni hicieron referencia alguna a él, destacadas dirigentes como. Sin embargo, el pasado lunes, Isa Serra, una de sus portavoces, quebró el llamativo silencio para calificarlo como "pistoletazo de salida hacia". Mas país y Compromís, muy molestos, hacen oídos sordos al citado "pistoletazo".En Twitter no eres nadie hasta quecontra tu persona, como sucedió hace bien poco cuando anunciaron la muerte del cocinero Chicote, desmentida por él mismo con monumental cabreo. En política la figura destacada es. Con muy mala intención circula un mensaje por las redes sociales en el que, salvo en los sindicatos y en política, tal y como acusan a muchos otros diputados de diversas sensibilidades políticas. Un vistazo rápido a su curriculum basta para ver que ejerció la. Pero ya saben ustedes, difama que algo siempre queda.Una, un simple gesto, puede. Gracias a una iniciativa de varias organizaciones internacionales, circula una imagen con la señal a realizar para identificar que se está en peligro. Ha sucedido en Barcelona, pero podría haber sido en cualquier lugar, los Mossos d'Esquadra han detenido a un presunto maltratador después de que su pareja hiciese este ademán en la sala de espera de un centro médico., que todos deberíamos conocer, y llamó de inmediato al teléfono de emergencias.