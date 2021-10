"El Santander gana"

"El hombre más rico de la historia"

Elon Musk es desde esta semana el hombre más rico de la historia con 271.000 millones de dólares. pic.twitter.com/hbPFVWZMsj — Jose Angel Abad (@desdemanhattan) October 27, 2021

Otros que ganan dinero a nuestra costa

Parece que el tema del gas argelino está en que los argelinos nos lo envian a traves de Marruecos y estos se quedan con su parte ... O se envia directo Alemeria y luego hay que enviar a Marruecos su parte... y si no nos llega le compramos a Francia — Iñaki Mendez (@Cierzo_bardener) October 27, 2021

¿Cuestión de Estado? Vale

Todas y todos lo hacemos

No nací ayer y odio los personajes maniqueos hasta en las novelas, pero a estas alturas todas y todos tenemos claro que si, alguien ha perdido algo de dinero. Esta noticia, simplemente, no podemos permitírnosla como sociedad. Un banco, con todas sus particularidades, no puede nadar en beneficios que salen de las cuentas deque han ido variando unilateralmente desde la entidad. Y a la excusa de que muchos pequeños accionistas también se benefician solo podemos calificarla como engañabobos.Tampoco podemos permitirnos que una persona que ha demostradose haya convertido en "el hombre más rico de la historia con 271.000 millones de dólares", según José Ángel Abad en Twitter.colándosela a no pocas y pocos con su empresa de vehículos eléctricos y sus delirios de grandeza espaciales, pero no pasa de ser un gran prestidigitador contemporáneo que saca sus más jugosos beneficios vendiendo suautomovilísticas mientras se disfraza de visionario y salvador del planeta.Lo que yo escriba en esta columna siempre podrá ser tachado por quien quiera hacerlo con la excusa de que soy un viejo cascarrabias, nacionalista y conservador. A ver si lo que tuiteatiene un poco más de recorrido: "Parece que elestá en que los argelinos nos lo envían a través de Marruecos y estos se quedan con su parte... O se envía directo y luego hay que enviar a Marruecos su parte... y si no nos llega le compramos a Francia". Ahora, a ver cómo defienden las y los de los imposibles queque explorar nuestro propio gas o aprovechar nuestro viento y sol.Vale, doy por bueno que los ny, como lo apruebo, hasta me parece bien este titular en Vanitatis: "El CNI espió a Eva Sannum, Gigi Howard y Letizia Ortiz por orden de Juan Carlos I". Pero si tenemos que destinar recursos a observar (todavía no sabemos si su salud, su expediente académico o su comportamiento social) quién va a engendrar al próximo Jefe de Estado tiene que ser investigado, ¿cómo demonios nos explican juancarlistas y monárquicos que no podemos investigar? ¿No es esa una cuestión de estado igual de importante, por lo menos?Elcomo autoengaño no me parece mal: lo hemos pasado muy mal estos dos años y nos merecemos estrenar una cámara de fotos, tener otra bolsa de tela o acumular otro par de zapatillas. Pero que nadie me argumente que ha hecho un cholloque caducan muy rápidamente. Cada persona que se gaste lo que quiera, pero que no se sume al aburrimiento soberano que me genera la publicidad on-line de esta jornada de falsas oportunidades. Mientras tanto, las tiendas que pagan impuestos aquí y generan puestos de trabajo a vecinas y vecinos tienen esta sensación: "Hacemos el canelo".