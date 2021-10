Hacer de menos

CURIOSA forma de hacer prender el orgullo de ser. A los madrileños un día les llenas la calle de militares y al siguiente les dices que, si no concentran todo el poder del Estado, no son nada. No me va demasiado en el reparto de sociedades y sedes públicas que está barajando Sánchez para que parezca que España somos todos, pero los del "España solo hay una y no 51" se indignan. Que si quiere destrozar a Madrid, que si va a cortarle sus activos. No caen en la cuenta de que hacen de menos a los madrileños, como si solo pudieran ser en la vida, no siendo mala cosa, funcionarios del Estado.